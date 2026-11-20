Fərid Osmanov 1news.az-a Azərbaycanın rəqəmsal dövlət xidmətləri üzrə dünya liderləri sırasına necə daxil olduğunu danışdı
Azərbaycan Elektron Hökumətin İnkişafı İndeksində ən nəzərəçarpan sıçrayışlardan birini edərək, birdəfəlik 36 pillə yüksəlib və rəqəmsal dövlət xidmətlərinin göstərilməsi səviyyəsinə görə dünyanın rəqəmsallaşma lideri ilə eyni mövqeyi bölüşüb. BMT bu tarixi nailiyyəti bütün dünya üçün qabaqcıl təcrübə nümunəsi kimi dəyərləndirib.
İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov 1news.az-a şərhində ən yüksək səviyyədə siyasi koordinasiyanın, yeni qanunvericilik bazasının və vahid platformalara keçidin ölkəyə rəqəmsallaşmanın institusional əsası üzrə dünyada birinci yeri tutmağa necə imkan verdiyini izah edib:
«Azərbaycanın BMT-nin Elektron Hökumətin İnkişafı İndeksində birdəfəlik 36 pillə — 74-cü yerdən 38-ci yerə yüksəlməsi son illər ölkəmizdə həyata keçirilən ardıcıl və sistemli rəqəmsal transformasiya islahatlarının mühüm nəticəsi oldu. Bu, sadəcə beynəlxalq reytinqdə mövqelərin yaxşılaşması deyil, dövlət idarəetmə sistemində, rəqəmsal xidmətlərin təşkilində və onların vətəndaşlar üçün əlçatanlığının artırılmasında baş verən keyfiyyət dəyişikliklərinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasıdır.
Bu tarixi nəticənin əldə olunmasının açar amili rəqəmsal inkişafın ölkə rəhbərliyi səviyyəsində dövlət siyasətinin strateji prioritetlərindən biri kimi müəyyən edilməsi oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu sahəyə ardıcıl diqqəti, dövlət başçısının sədrliyi ilə rəqəmsal inkişaf məsələlərinə dair müşavirənin keçirilməsi, strateji sənədlərin qəbulu və institusional islahatların həyata keçirilməsi rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsinə güclü təkan verdi.
Xüsusilə, Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyasının və 2026–2028-ci illər üzrə Rəqəmsal İnkişafın Sürətləndirilməsi üzrə Tədbirlər Planının qəbul edilməsi vahid strateji əsasın formalaşdırılmasına, bu sahədə dövlət qurumlarının konkret prioritetlərinin, məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunmasına imkan verdi.
Digər mühüm amil rəqəmsal transformasiyanın ən yüksək dövlət səviyyəsində koordinasiyası oldu. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Rəqəmsal İnkişaf Şurasının fəaliyyəti kurumlararası qarşılıqlı əlaqənin möhkəmləndirilməsində, qəbul edilən qərarların uzlaşdırılmasında və islahatların sistemli şəkildə həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Bu yanaşma ayrı-ayrı dövlət qurumlarının rəqəmsallaşmasından vahid, inteqrasiya olunmuş rəqəmsal dövlət modelinin formalaşdırılmasına keçməyə imkan verir.
Rəqəmsal inkişaf üçün müasir normativ-hüquqi mühitin yaradılmasına yönəlmiş qanunvericilik islahatları da əhəmiyyətli rol oynadı. Rəqəmsal sənədlərin hüquqi qüvvəsinin təmin edilməsi, elektron qarşılıqlı əlaqə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, innovasiya ekosisteminin inkişafı, texnoloji sahibkarlığa dəstək və müasir rəqəmsal həllərin tətbiqi üçün imkanların genişləndirilməsi həyata keçirilən dəyişikliklərin mühüm tərkib hissələrinə çevrildi.
Əldə olunmuş nəticələrin arxasında konkret texnoloji və institusional layihələr də dayanır. Rəqəmsal transformasiyanın əsas alətlərindən biri dövlət xidmətlərinə vahid giriş nöqtəsi kimi inkişaf etdirilən mygov platforması oldu. Müxtəlif dövlət orqanlarının xidmətlərinin bir rəqəmsal məkanda birləşdirilməsi vətəndaşların dövlətlə qarşılıqlı əlaqəsini sadələşdirməyə, xidmətlərin əlçatanlığını və operativliyini artırmağa imkan verir.
Bununla yanaşı, digital.bridge platforması vasitəsilə kurumlararası məlumat mübadiləsinin genişləndirilməsi, elektron sənəd dövriyyəsinin inkişafı, «kağızsız hökumət» prinsiplərinin ardıcıl tətbiqi, süni intellektə əsaslanan həllərin istifadəsi və rəqəmsal infrastrukturun təkmilləşdirilməsi də mühüm töhfə verdi.
Həyata keçirilən islahatların səmərəliliyi BMT hesabatının konkret göstəriciləri ilə təsdiqlənir. Azərbaycan Onlayn Xidmətlər İndeksində birdəfəlik 56 pillə yüksələrək dünyada 11-ci yeri tutub. İnstitusional əsas göstəricisi üzrə ölkə 1-ci yerə çıxıb, rəqəmsal dövlət xidmətlərinin göstərilməsi səviyyəsinə görə isə Estoniya ilə 10-cu mövqeyi bölüşüb. Telekommunikasiya infrastrukturunun və insan kapitalının inkişafında da müsbət dinamika qeydə alınıb.
Diqqətçəkən məqam odur ki, Azərbaycanın nailiyyətləri bilavasitə BMT nümayəndələri tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Bu qədər sürətli irəliləyişin əsas amilləri sırasında onlar xüsusilə ölkə rəhbərliyinin güclü iradəsini, effektiv normativ-hüquqi bazanı, strateji yanaşmanı, kadr potensialını və rəqəmsal inkişafa yönəlmiş əhəmiyyətli investisiyaları qeyd ediblər. Üstəlik, vurğulanıb ki, Azərbaycanın təcrübəsi həm regionda, həm də bütün dünyada digər dövlətlər üçün qabaqcıl təcrübə nümunəsi ola bilər.
Ən əsası isə odur ki, əldə olunan nəticə ayrı-ayrı təşəbbüslərin deyil, vahid dövlət siyasətinin, sistemli islahatların və dövlət qurumlarının əlaqələndirilmiş işinin yekunudur.
Bundan sonrakı vəzifəmiz təkcə əldə olunmuş mövqeləri qorumaq deyil, həm də rəqəmsal dövlətin dayanıqlı inkişafını təmin etmək, süni intellektin tətbiqini genişləndirmək, mərkəzində vətəndaşların və biznesin real tələbatları dayanan daha proaktiv və inteqrasiya olunmuş dövlət xidmətləri modelinə keçid etməkdir.
Beləliklə, Azərbaycanın BMT reytinqindəki tarixi nailiyyəti təkcə artıq görülmüş işlərin nəticələrini əks etdirmir, həm də ölkənin müasir rəqəmsal dövlət kimi gələcək inkişafı üçün möhkəm əsas formalaşdırır».
Göründüyü kimi, Azərbaycan keysini digər ölkələr üçün istiqamətverici adlandıran BMT-nin profil qurumlarının yüksək qiyməti islahatların birinci mərhələsinin — baza rəqəmsal infrastrukturun və normativ mühitin yaradılmasının başa çatdığını qeyd edir. İndi Bakının qarşısında daha bir mühüm vəzifə dayanır: dövlət idarəetməsini proaktiv iş rejiminə keçirmək, belə ki, süni intellektə əsaslanan həllər və xidmətlərin uçdan-uca inteqrasiyası vətəndaşların və biznesin sorğularını qabaqlasın, ölkəyə regionun texnoloji liderlərindən biri statusunu möhkəmləndirsin.