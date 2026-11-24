Kəlbəcərə köçürülmüş sakinlərdən 267 şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib
Kəlbəcər rayonuna köçürülmüş sakinlərdən artıq 267 şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub.
Bu barədə 1news.az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, onlardan 255 nəfərin rayon ərazisində məşğulluğu təmin edilib, o cümlədən, 26 nəfəri üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatlar yaradılıb.
Həmçinin 12 nəfər əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə hazırlıq kurslarına cəlb edilib.
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