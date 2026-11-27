Expressbankdan maaş məbləğindən asılı olmayan kredit təklifi – “Extra Friday!”
Expressbank “Extra Friday” adlı xüsusi kredit kampaniyasını təqdim edir!
Kampaniyanın əsas üstünlüyü isə təklifin müştərinin maaş məbləğindən asılı olmamasıdır.
Belə ki, “Extra Friday” çərçivəsində müştərilər illik minimum 8,5% faiz dərəcəsi ilə 100 000 manatadək kredit əldə edə bilərlər. Kredit 59 ayadək müddətə təqdim olunur.
Ən əsası, kredit təklifindən yararlanmaq üçün maaş məbləği ilə bağlı hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmur. Yəni Expressbankın bu təklifi maaşa baxmır!
Qeyd edək ki, kampaniya çərçivəsində təqdim olunan şərtlər “Extra paket” faiz səbətinə şamil olunur.
Sifariş linki: http://exb.az/extra_friday
Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, ümumilikdə 18 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın Instagram, Facebook, LinkedIn və Telegram sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
“Expressbank” ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş № 119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəhəri, Y. V. Çəmənzəminli küçəsi, 134C.