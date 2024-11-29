Скончался народный художник Рафик Насиров

В возрасте 78 лет не стало народного художника Азербайджана Рафика Насирова.

О смерти Р.Насирова сообщается в социальных сетях, где коллеги и друзья художника приносят соболезнования его семье.

Насиров Рафик Алиш оглу родился 27 мая 1947 года в городе Сабирабад. В 1954 году он пошел в среднюю школу, а в 1961 году поступил на архитектурный факультет Политехнического техникума. После окончания техникума в 1964 году поступил на архитектурный факультет Азербайджанского политехнического института.

С 1969 года работал архитектором на Азербайджанской киностудии имени Дж.Джаббарлы. С 1980 года заведовал отделом декоративных устройств, с этого же года работал дизайнером. За эти годы он был художником более 40 художественных фильмов.