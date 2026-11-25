23 ноября стало известно о смерти музыкального продюсера Ольги Бузовой Эльмира Магеррамова, который, по предварительным данным, совершил суицид.

Бабушка ушедшего из жизни продюсера Эльмира Гусейнова оставила комментарий на Instagram-странице @1news.aze под новостью, связанную со смертью знаменитого внука.

«Очень тяжело смотреть на это фото. Да, вчера семья узнала о трагедии и гибели любимого Эльмира Магеррамова. Я бабушка, потрясена его смертью. И из-за возраста, к сожалению, не могу вылететь в Москву и попрощаться» - пишет Эльмира Гусейнова, отмечая, что «мать вылетит в Москву».

По словам Э.Гусейновой, «этот удар в спину потряс всех родственников и знакомых»: «Уму непостижимо. И прошу всех не писать свои предположения и версии. Идёт следствие».

Бабушка продюсера рассказала, что Эльмир Магеррамов является правнуком генерала Габибуллы Гусейнова, который был героем Советского Союза и погиб 16 апреля 1945 года, а его дед - шехид Первой Карабахской войны (Эйнулла Гусейнов – прим.ред.).

«Некоторые пишут разное, не соответствующее реальности. Но лучше всего дождаться заключения медэкспертизы» - отмечает бабушка Э.Магеррамова.

Читайте по теме:

Продюсера Бузовой и Билана Эльмира Магеррамова нашли мертвым в Москве

Стали известны обстоятельства жизни Эльмира Магеррамова перед смертью

Ольга Бузова эмоционально высказалась о смерти Эльмира Магеррамова - ФОТО