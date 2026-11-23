В Баку, на территории 4-го микрорайона, произошло ДТП со смертельным исходом.

Погибшей оказалась преподаватель английского языка средней школы №5 имени Самира Гаджиева Гюльнара Абдуллаева.

Как сообщает Axar.az, женщину утром сбил автомобиль на пешеходном переходе. Она скончалась по дороге в больницу.

Гюльнара Абдуллаева была супругой шехида Первой Карабахской войны. Ей также было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель».