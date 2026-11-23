Автомобиль насмерть сбил на пешеходном переходе заслуженного учителя
В Баку, на территории 4-го микрорайона, произошло ДТП со смертельным исходом.
Погибшей оказалась преподаватель английского языка средней школы №5 имени Самира Гаджиева Гюльнара Абдуллаева.
Как сообщает Axar.az, женщину утром сбил автомобиль на пешеходном переходе. Она скончалась по дороге в больницу.
Гюльнара Абдуллаева была супругой шехида Первой Карабахской войны. Ей также было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель».
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