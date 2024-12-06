Коррупционный скандал в Кыргызстане: Задержаны глава и замглавы Налоговой службы

В Кыргызстане по подозрению в коррупции задержаны глава Налоговой службы Алтынбек Абдувапов и его заместитель.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности страны, передают СМИ.

«Установлена причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных, председателя ГНС Абдувапова и его заместителя (Исламбек) Кыдыргычова», — говорится в сообщении.

На данный момент задержанных поместили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.