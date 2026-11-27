Кувейт выразил протест Ирану после атаки беспилотников, в результате которой погибли двое итальянцев

Министерство иностранных дел Кувейта вызвало посла Ирана Мохаммада Тотонджи и вручило ему ноту протеста в связи с атакой беспилотников, жертвами которой стали двое граждан Италии.

Как передает Al-Arabiya, удар был нанесён 26 ноября по одному из объектов критической инфраструктуры Кувейта. По информации властей страны, в результате атаки также пострадали граждане Кувейта и Пакистана.

Заместитель главы МИД Кувейта Хамад аль-Машаан возложил ответственность за произошедшее на Иран.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи отверг обвинения и заявил о готовности Тегерана сотрудничать с Кувейтом и Италией для установления обстоятельств атаки.