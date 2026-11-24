В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность проведения военной операции против представителей руководства Ирана, выступающих против соглашения с Вашингтоном.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ходом обсуждений.

Сторонники этой инициативы считают, что устранение представителей жёсткого крыла иранского руководства может помочь завершить войну и подтолкнуть оставшихся руководителей страны к соглашению.

Однако противники операции предупреждают, что подобные действия могут привести к обратному эффекту: укрепить позиции сторонников жёсткой линии в Тегеране, затруднить будущие переговоры и повысить угрозу ответных действий против американских чиновников. Некоторые представители военного руководства США также выразили обеспокоенность возможными рисками.

Идея уже ранее рассматривалась в Вашингтоне, однако в последние недели обсуждения активизировались. По данным источников NBC News, окончательного решения Трамп пока не принял. Белый дом отказался комментировать публикацию.