Сорванные портреты, всеобщее ликование и дамасский десерт: Сирийские беженцы возвращаются на родину, а Турция собирается помогать строить «новую Сирию»

Тысячи граждан в Сирии и беженцев в Турции празднуют падение режима уже бывшей правящей сирийской партии «Баас» и ее лидера, экс-президента Башара Асада, покинувшего страну после того как вооруженная оппозиция взяла под контроль столицу Дамаск.

Сирийцы, нашедшие приют в Турции на фоне гражданской войны, разразившейся в Сирии в 2011 году, в состоянии эйфории выходят на улицы Стамбула, Анкары, Хатая, Газиантепа, Шанлыурфы и других турецких городов. Отмечая победу, они угощают друг друга дамасским десертом и в приподнятом духе обсуждают планы по возвращению на родину, пишут турецкие издания.

Группа сирийцев, собравшись перед Генеральным консульством Сирии в стамбульском квартале Нишанташы, выкрикивает лозунги против Асада, сотрудники дипмиссии сняли со стен здания портреты Асада и лозунги, прославляющие его режим.

Празднование продолжилось в мечети Фатих, где сирийцы и турки вознесли молитвы за падение режима.

«Я очень счастлив сегодня, - говорит уроженец Алеппо Абдулкадыр Юсиф. - Надеюсь, мы вернемся на родину и будем жить там в достатке. Я один из тех, кто томился в тюрьмах Асада, видел зверства, которые там творились. И сейчас, после победы революции мне сложно выразить словами свои чувства. Я просто очень счастлив».

Слова соотечественника подтверждает 55-летний скульптор из Алеппо Мустафа Тихид: «Это правда, падение режима Хафеза Асада и его сына Башара Асада нас всех очень обрадовало. Потому что при них в Сирии слова «свобода» и «демократия» не имели никакого значения. То, что там происходило раньше, называется жестокостью. У нас не было свободы выражения мнений - ни в политическом смысле, ни в плане культурной самобытности. Хочу надеяться, что сегодня, после падения режима, мы вернули свои права».

«Почему мы собрались именно здесь, в мечети Фатиха? Причина в том, что и сирийцы, и турки считают Фатиха Султана Мехмета своим общим предком. Это место, где нет этнической дискриминации, где все мусульмане могут собраться вместе и помолиться. Сегодня турки, курды и арабы – мы все вместе делим это счастье», - говорит он.

Между тем, у турецко-сирийской границы уже собираются сирийцы, бежавшие от войны и теперь желающие вернуться в свои дома. Всего Турция приняла у себя до 3 млн сирийских мигрантов.

Сегодня на таможенном пропускном пункте Джильвегёзю в Хатае наблюдается поток беженцев, намеревающихся вернуться в родную страну.

«Я покинул родину 6 лет назад, поселился в Хатае, теперь Сирия свободна, и я хочу вернуться домой, - говорит Махмуд Эсма. – Я обращаюсь ко всем беженцам, особенно, к сирийской молодежи. Теперь мы свободны, каждый должен вернуться на родину, чтобы поднять ее из руин, чтобы она снова стала прекрасной и счастливой».

«Мы благодарим Турцию за гостеприимство, за то, что она открыла перед нами свои двери, поделилась кровом и хлебом. Но теперь наша родина свободна, и мы должны вернуться, чтобы восстановить ее. Наше место там, в родной стране», - отмечает Абдулсафи Ухуд.

40-летняя Бусейн Рахал, живущая в Турции уже 13 лет, сказала, что испытала огромное счастье от свержения режима: «В Турции нас прекрасно приняли, благодарность нашей семьи туркам не знает границ. Но наш дом там, и все эти годы я тоскую по нему. Я хочу жить на родине, хочу поднять и возродить свою страну, чтобы она стала свободной, процветающей и краше, чем прежде. Чтобы с гордостью принимать в гостях тех, кто в тяжелые дни протянул нам руку помощи».

Со своей стороны, в Турции звучат заявления о готовности оказать поддержку в восстановлении Сирии. Политические аналитики отмечают, что свержение режима «Баас» не стало сюрпризом для Анкары вследствие беспрерывного наблюдения за ситуацией и отслеживания развития событий в соседней стране турецкими силами безопасности. Анализ хода боестолкновений правительственных войск и вооруженных сил оппозиции позволил сделать вывод о скором падении режима. По их мнению, сегодня Анкара ставит целью безопасное возвращение беженцев на родину и поддержку в строительстве «новой Сирии».

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна продолжит поддерживать сирийский народ и территориальную целостность Сирии. «Произошедшее в Сирии – это луч надежды для сирийского народа, который теперь сам, заново определит будущее своей страны. Со своей стороны, Турция будет работать над восстановлением Сирии».

«Но мы должны быть крайне осторожны, чтобы террористические ИГИЛ и РКК не воспользовались текущей ситуацией. Сирийские государственные институты должны быть защищены, а оппозиционные силы – объединиться», - подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Как все происходило

Утром 27 ноября в западной части провинции Алеппо на севере Сирии начались столкновения между силами правительства Асада и оппозиционными вооруженными группировками.

30 ноября антиправительственные группировки отбили у сил режима большую часть центра Алеппо и в тот же день установили контроль над всей территорией Идлиба.

5 декабря после ожесточенных столкновений группировки отбили у сил режима центр города Хама.

Группировки, противостоящие режиму, взяли под контроль несколько населенных пунктов в стратегически важной провинции Хомс, откуда открывается путь в столицу Дамаск, и продолжили наступление.

В ходе операции «Заря свободы», начатой Сирийской национальной армией против террористической организации PKK/YPG в сельской местности провинции Алеппо 1 декабря, от террористов был освобожден районный центр Телль-Рифат.

8 декабря около 6 утра по местному времени повстанцы сообщили, что вошли в Дамаск. Столица оказалась в руках повстанцев спустя менее чем две недели после того, как они взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

Премьер-министр страны заявил, что готов к передаче власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу. Таким образом в Сирии закончилось 61-летнее кровавое правление партии «Баас», пришедшей к власти в Сирии в 1963 году и которую возглавил Хафез Асад, провозглашенный президентом Сирии в 1971 году.

Башар Асад возглавил «Баас» в 2000 году после смерти своего отца. Правление Асада и партии «Баас» закончилось, когда выступающие против режима формирования вошли в столицу Дамаск.

Премьер-министр правительства Башара Асада Мохаммед Гази аль-Джалали в видеообращении выразил готовность «работать с правительством, избранным народом Сирии, и оказывать ему всестороннюю поддержку».

«Сирия принадлежит всем сирийцам. Эта страна может быть нормальной страной, она может установить хорошие отношения со своими соседями и всем миром. Этот выбор зависит от властей, избранных сирийским народом»: - сказал он.

Лидер выступающей против режима группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)Ахмед аль-Шара (Абу Мухаммад аль-Джулани) в своем заявлении в социальных сетях запретил приближаться к государственным учреждениям, которые останутся под надзором премьер-министра страны Мохаммада Гази аль-Джалали до официальной передачи власти. Он подчеркнул, что также запрещена стрельба в воздух.

8 декабря в Сирии объявлен национальным праздником.

Реакция в мире

На фоне происходящего израильские силы впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону на Голанских высотах и вошли на территорию Сирии. Как сообщает The New York Times со ссылкой на израильских официальных лиц, израильские войска начали продвижение на сирийскую территорию.

Израильские власти подтвердили, что в минувшие выходные их ВВС нанесли удары по военным объектам сирийского государства. Среди целей, по данным источников, были небольшие склады химического оружия, батареи с радиолокационным оборудованием, российские системы ПВО и ракеты типа «Скад». Официальные лица заявили, что эти объекты могли попасть в руки «оппозиционных сил, что представляло угрозу для Израиля».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне сообщил, что отдал приказ армии взять под контроль демилитаризованную зону на оккупированных Голанских высотах. Государственный телеканал Израиля KAN также подтвердил информацию о том, что израильские силы установили контроль над сирийской частью горы Шейх на Голанских высотах.

Израиль занял Голанские высоты с 1967 года. В 1974 году между Израилем и Сирией было подписано Соглашение о разъединении сил, в котором были установлены границы демилитаризованной зоны и зоны ограничения вооружений.

Израиль хотел бы установления дружеских отношений с новыми силами, которые получат власть в Сирии, заявил Нетаньяху во время визита в приграничную зону на Голанских высотах. По его словам, в противном случае Израиль сделает все, чтобы защитить свою границу.

Президент Джо Байден заявил, что США будут сотрудничать со всеми сирийскими группами по вопросам политического перехода власти после падения режима Асада. Байден заявил, что в Сирии настал поворотный момент: «Обстановка неопределенная, перед страной стоит ряд рисков».

По мнению Байдена, эта возможность может быть использована для построения лучшего будущего для страны: «Некоторые группировки в Сирии имеют в прошлом связи с терроризмом и факты нарушения прав человека, поэтому США будут оценивать их не по словам, а по делам».

Иран считает необходимым установление национального диалога с участием всех слоев сирийского общества для формирования инклюзивного правительства, говорится в заявлении МИД ИРИ.

После захвата Дамаска вооруженной оппозицией в Сирии может начаться гражданская война или распад страны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Варварское государство пало. Наконец. Я хочу отдать должное сирийскому народу, его смелости и терпению. В этот неопределенный момент я хочу пожелать им мира, свободы и единства».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: «Башар Асад жестоко угнетал людей. На его совести бесчисленное множество человеческих жизней, он вынудил очень многих бежать, многие из этих людей прибыли в Германию».

Верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас приветствовала падение режима Асада, указав на слабость его главных политических сторонников.

«Жестокая диктатура Асада пала», - подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен считает, что сегодняшний день знаменует собой «переломный момент в истории Сирии - страны, пережившей почти 14 лет войны, нации, которая пережила почти 14 лет непрекращающихся страданий и невыразимых потерь».

При подготовке материала использованы сообщения Anadolu, Hürriyet, Sabah, TRT, Habertürk, BBC