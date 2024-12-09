Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Физули

Сотрудники ANAMA попали в ДТП в селе Араятлы Физулинского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В результате ДТП пострадали сотрудники ANAMA Салман Гахраманов (1995 г.р.), Рамиз Бейлярзаде (2000 г.р.) и Мустафа Гасымов (1990 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в Физулинскую районную центральную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, затем их направили в Гянджинскую городскую больницу.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.