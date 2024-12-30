​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Азербайджан провожает еще один значимый год в своей истории и готовится встречать новый, 2025-й.

Уходящий год был богат на важные, зачастую, судьбоносные события для многих стран, в том числе, для Азербайджана.

Итак, с чем страна провожает 2024 год, каким он был для политики, экономики, международных отношений?

Вспоминаем важные политико-экономические события в уходящем году.

Декабрь

С болью в сердце нарушаем хронику событий трагедией, потрясшей весь Азербайджан и всех наших соотечественников, братьев, друзей, которые в эти тяжелые дни разделили нашу скорбь.

25 декабря потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azərbaycan Hava Yolları (AZAL), в результате бедствия погибло и пострадало много людей. Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, совершил жесткую посадку вблизи казахстанского города Актау. В результате трагического происшествия 38 человек погибли, 29 пострадали.

Благодаря героизму, самоотверженности, высочайшему профессионализму экипажа воздушного судна, гораздо больших жертв удалось избежать. Трое погибших членов экипажа – командир корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева похоронены во II Аллее почетного захоронения.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева, им присвоено Звание «Национальный Герой Азербайджана» (посмертно).

Азербайджанский народ всегда будет помнить о поддержке и солидарности казахстанских братьев, в первые же минуты поспешившие на место катастрофы, и оказавшие помощь в спасении выживших - это и

спасатели, и медики, и простые граждане братской страны.

Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему с визитом в Россию для участия в неформальном Саммите глав государств СНГ, было доложено о произошедшей авиакатастрофе во время его пребывания в воздушном пространстве России, и глава государства дал поручение о немедленном возвращении. Находясь в самолете, глава государства дал необходимые поручения соответствующим государственным структурам о расследовании причин аварии и принятии неотложных мер.

Сразу после приземления самолета в Баку, Президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с происшествием. Глава государства постановил создать Государственную комиссию для расследования причин авиакатастрофы и принятия соответствующих мер.

26 декабря в Азербайджане был объявлен траур.

Были приняты необходимые меры по доставке в страну и захоронению тел погибших. Также на родину прибыли пострадавшие.

Главы ряда государств выразили соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с трагедией.

28 декабря Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что азербайджанский самолет подвергся в воздушном пространстве России физическому и техническому воздействию извне, в результате чего произошел трагический инцидент, ещё раз выразил глубокие и самые искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев отметил, что пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление, был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов. Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия.

В ходе беседы главы государств обсудили серьезное и всестороннее расследование всех деталей этой трагедии и привлечение виновных к ответственности.

Президент Ильхам Алиев отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин крушения организована группа, состоящая из международных экспертов, которая уже приступила к деятельности.

Главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией следственный процесс будет проводиться абсолютно прозрачно и общественности будет регулярно предоставляться информация.

29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в проходящей в Международном аэропорту Гейдар Алиев церемонии прощания с членами экипажа, погибшими в результате крушения самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, выразили соболезнования членам их семей и близким.

Allah rəhmət eləsin.

Февраль

В Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы, убедительную победу на которых одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. Историческое значение состоявшихся 7 февраля выборов в том, что впервые в истории независимого Азербайджана они были проведены на всей суверенной территории страны. Мандат доверия азербайджанского народа к своему лидеру проявился в беспрецедентных результатах президентских выборов - за Ильхама Алиева были отданы 4 567 458 (или 92.12%) голосов избирателей.

Март

Азербайджан стал председателем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2024-2026 годы. Страна сыграла ключевую роль в создании СВМДА, и в настоящее время успешно выполняет свои функции в качестве координатора по реализации мер доверия в приоритетной сфере «Развитие безопасных и эффективных систем транспортных коридоров».

Апрель

Азербайджан вернул под свою юрисдикцию территории четырех неанклавных сел Газахского района - Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Примечательно, что эти населенные пункты, которые со времен Первой Карабахской войны находились под армянской оккупацией. были освобождены без единого выстрела, дипломатическим путем.

Соответствующая договоренность была достигнута 19 апреля по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Началась добыча нефти с новой платформы «Центральный Восточный Азери» (ACE) в рамках разработки блока месторождений Азери–Чираг–Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия.

Платформа ACE является седьмой нефтедобывающей платформой, установленной на блоке месторождений АЧГ в Каспийском море. Платформа и мощности ACE рассчитаны на добычу до 100 000 баррелей нефти в сутки. Прогнозируется, что за период эксплуатации будет добыто до 300 миллионов баррелей нефти.

Май

В рамках Государственной программы Великого возвращения, в Шушу начали возвращаться жители, 10 мая в городе состоялось открытие первого жилого комплекса.

Стоит отметить, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают приблизительно 34 тысяч человек. Среди них – как вернувшиеся в родные края переселенцы, так и сотрудники, задействованные в реализации восстановительно-строительных проектов, работники местных подразделений различных государственных структур, а также специалисты, занятые в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

19 мая состоялась церемония сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на государственной границе Азербайджана и Ирана, на реке Араз, с целью выработки электроэнергии и орошения.

Азербайджан инициировал создание Центра передового опыта в деятельности по разминированию, призванного обеспечивать обучение и передачу знаний в области противоминной деятельности и способствовать проведению исследований и внедрению инноваций в данной области. Таким образом, Азербайджан вносит важный вклад в глобальные усилия по борьбе с минной угрозой, который отражает приверженность страны миру, безопасности и устойчивому развитию.

Июнь

Азербайджан избран членом Экономического и социального совета Генеральной Ассамблеи ООН, на 2025-2027 годы.

Завершилась временная миссия российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахском экономическом районе Азербайджана. После Отечественной войны, согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, РМК был временно дислоцирован в Карабахском регионе АР. В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами Азербайджана и России, РМК, преждевременно завершив свою деятельность, покинул Азербайджан. Процесс полного вывода с территории Азербайджана миротворческого контингента России завершился 12 июня.

Таким образом, сегодня на территории Азербайджана нет ни одной военной базы или военного контингента иностранного государства, что является чрезвычайно важным показателем государственного суверенитета страны.

Июль

В результате переговоров, проведенных между Баку и Тегераном, с 15 июля посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу. Иранская сторона как страна аккредитации приняла соответствующие меры по обеспечению дипломатической безопасности перед новым зданием нашего посольства в соответствии со своим обязательством по обеспечению безопасности согласно «Венской конвенции о дипломатических сношениях».

6 июля в Шуше состоялся неформальный Саммит Организации тюркских государств. По итогам саммита подписана Карабахская декларация.

Первый Съезд политических партий и движений, борющихся за независимость заморских территорий Франции, состоялся в Баку 17 июля. В работе Съезда приняли участие лидеры более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма. В работе съезда в качестве почетных гостей приняли участие 3 организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, которые являются колониями Нидерландов.

Сентябрь

1 сентября впервые на всей суверенной территории Азербайджана прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис VII созыва. Парламентские выборы прошли на 6478 избирательных участках по 125 избирательным округам. Большинство - 68 мест в парламенте получила правящая партия «Ени Азербайджан».

В Азербайджане учрежден День Государственного суверенитета. В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева он будет отмечаться ежегодно 20 сентября – в этот день в 2023 году в результате блестящей 23-часовой антитеррористической операции Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет.

Также с этого года, 20 сентября в Азербайджане отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

В Баку 20 сентября было подписано новое газовое соглашение по блоку месторождений «Азери-Чираг-глубоководный Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря. Данное дополнение к существующему Соглашению о разделе добычи по АЧГ вносит поправки в действующий контракт, позволяя сторонам осуществлять разведку, оценку, разработку и добычу свободного природного газа с указанного блока месторождений. Свободные ресурсы природного газа на АЧГ оцениваются в до 4 трлн кубических футов. Документ будет в силе до окончания действующего СРД по АЧГ в 2049 году.

В городе Ханкенди началась деятельность Карабахского университета. В этом учебном году с учетом потребностей страны и региона, а также современных трендов международного рынка труда подготовка кадров в Карабахском университете на начальном этапе проводится на 6 факультетах - педагогическом, искусств, гуманитарных и социальных наук, экономики, инженерии и туризма. На 2024/2025 учебный год в плане приема студентов на бакалавриат было предусмотрено 1120 мест. По итогам экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром, были приняты 1104 студента, план приема выполнен на 98,5%.

Ноябрь

Всемирный климатический саммит – COP29, который Азербайджан принимал 11-22 ноября вошел в историю впечатляющими достижениями:

- Договоренность по Бакинской финансовой цели – предполагает мобилизацию развитыми странами не менее $300 млрд ежегодно до 2035 года для развивающихся стран.

- Полное введение в действие Статьи 6 Парижского соглашения - глобальное регулирование мер по сокращению выбросов, то есть, за счет сокращения выбросов в одной стране появится возможность сбалансировать избыточные выбросы в другой стране через углеродные рынки.

- Фонд для возмещения потерь и ущерба полностью институционализирован – инициатива предоставляет финансовую помощь странам, наиболее подвергшимся последствиям изменения климата. Планируется, что фонд начнет практическую работу в 2025 году. Объем средств, обещанных странами в Фонд для возмещения потерь и ущерба, превышает $730 млн.

- Бакинская дорожная карта адаптации по документу «Глобальная адаптационная цель» - обеспечит ежегодное обсуждение вопроса адаптации на всех СОР в интересах развивающихся стран.

Азербайджан продолжает шаги по разоблачению политики неоколониализма на глобальном уровне. Бакинская инициативная группа (БИГ) организовала в течение года ряд международных конференций, большинство - в штаб-квартире ООН. Кроме того, БИГ подготовлено и представлено международным организациям более 7 отчетов по данному вопросу.

Очередные муниципальные выборы назначены 27 ноября Центральной избирательной комиссии Азербайджана. Выборы будут проведены 29 января 2025 года в 685 муниципалитетах и охватят 118 избирательных округов.

Председательство в СВМДА на 2024-2026 годы перешло к Азербайджану.

Оно будет проходить под лозунгом «Усиление СВМДА - взаимодействие, цифровизация и устойчивое развитие в Азии».

Основными приоритетами в период председательства Азербайджана будут три основных направления - трансформация и институциональное развитие СВМДА, укрепление отраслевого сотрудничества посредством реализации мер по налаживанию доверия и содействию совместной деятельности СВМДА с другими международными и региональными организациями.

Декабрь

Впервые за 27 лет деятельности Организация экономического сотрудничества восьми развивающихся стран расширила свои ряды – в Исламскую восьмерку вступил Азербайджан.

Страна была единогласно избрана членом D-8 в ходе XI саммита Организации 19 декабря в Каире.

В рамках членства в D-8 Баку намерен продолжать шаги в направлении обеспечения дальнейшего развития организации и укрепления исламской солидарности.

2025 год в Азербайджанской Республике объявлен «Годом Конституции и Суверенитета».

Президент Ильхам Алиев подписал данное Распоряжение, принимая во внимание полное восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета как одной из провозглашенных Конституцией Азербайджана целей, 30-ю годовщину принятия нашей Конституции и 5-ю годовщину победы в Отечественной войне в 2025 году.