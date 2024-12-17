Наказана учительница, бившая ученика стулом

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых учительница полной средней школы №38 города Сумгайыт бьет ученика стулом.

Modern.az связался в связи с этим вопросом с Абшерон-Хызинским региональным управлением образования.

Было отмечено, что данный вопрос расследуется Абшерон-Хызинским региональным управлением образования.

«К учителю были применены дисциплинарные меры за нарушение «Правил этического поведения педагогов». В тоже время был отстранен от деятельности временно исполняющий обязанности директора школы», - заявили в ведомстве.

Было отмечено, что в целях обеспечения здоровой психологической среды в образовательном учреждении сотрудниками управления была проведена воспитательная беседа с родителями и педагогами.