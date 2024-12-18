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Антиазербайджанская сеть: Кто, когда и как работал на нее?

First News Media16:47 - Сегодня
Антиазербайджанская сеть: Кто, когда и как работал на нее?

Дипломат Рамиз Велиев арестован в рамках продолжающегося уголовного по антигосударственным провокационным кампаниям, совершенным в период проведения в стране международных мероприятий.

Служба государственной безопасности подозревает Велиева, занимавшего ответственные должности в посольствах Азербайджана в зарубежных странах, в действиях, совершенных с использованием должностных полномочий.

Есть основания полагать, что он, обладая в рамках своих служебных обязанностей определенными контактами и информацией, совершал вне дипломатической работы тайные деяния.

Велиев не в одиночку осуществлял антигосударственную деятельность. Он и еще несколько лиц состояли в группе, которой управляла организация под условным названием «Ulduz Metrosunun Uşaqları» («Ребята со станции метро «Улдуз»), планировавшая формирование сети в формате «государство в государстве».

Специально для этой сети был создан и предоставлен в пользование интернет-ресурс с устойчивыми параметрами безопасности, посредством которого совершались информационные провокации и диверсии против государства.

Работу Велиева контролировали кураторы – некие Нияз и Тогрул. В целях сокрытия противоправных деяний вскоре Нияз был отстранен от работы, но это не создает ему и другим кураторам возможности уклониться от ответственности.

Работая советником в посольстве Азербайджана в Египте, Велиев, вместо того чтобы защищать интересы своего государства, работал против него по приказу руководителя указанной организации и используя свое служебное положение.

В ходе визитов главы МИД Джейхуна Байрамова, помощника Президента Хикмета Гаджиева, спецпредставителя Президента Эльчина Амирбекова в зарубежные страны, данная сеть, получая инструкции посредством своих кураторов в Баку, отправляла в МИДы этих стран, а также в медиа-ресурсы, занимающие враждебную позицию в отношении Азербайджана, «компроматы» с призывами не принимать представителей «диктаторского режима».

Велиев, работая в системе МИД, имел доступ к внутренним материалам, которые он посредством организованной группировки, направлял по адресам назначения.

Самое страшное в том, что принципы работы этих лиц сопоставимы с аналогичной деятельностью армянского лобби.

Основным адресатом этой сети был Рамус Канбек (Rasmus Canbäck), стоящий на враждебных позициях в отношении Азербайджана. Здесь его имя не является широко известным, однако он является одним из «крестных отцов» в управляемых Западом кругах, связанных с армянской диаспорой и лобби.

Швед Канбек действует в качестве фрилансера, его статьи преимущественно публикуются в интернет-журнале «Blankspot». Основу журналистской деятельности Канбека составляет написание антиазербайджанских материалов. Именно его усилиями материалов об Азербайджане на сайте «Blankspot» было гораздо больше, чем о собственной стране или регионе.

В антиазербайджанских материалах Канбека четко прослеживаются две линии:

- продолжающиеся безосновательные претензии OCCRP
- защита интересов Армении и поддержка бывшего преступного режима в Карабахе.

Данная организация, посредством указанной сети и по другим каналам пересылает антиазербайджанским ресурсам «Azad Söz», «Azərbaycan Saatı» и др. информацию, на которой основываются в своих пасквилях Турал Садыглы и Ганимат Захид.

Вышеуказанная сеть в различные периоды «брала под прицел» Администрацию Президента, Министерство обороны, Госслужбу охраны Президента, Министерство экономики и др. Таким образом, данная сеть пытается превратить важные государственные структуры в объекты критики и обвинений.

В настоящее время и эта сеть и те, кто ею управляет разоблачены, и можно с уверенностью сказать, что в ходе следствия будут выявлены новые детали и новые лица.

Источник: Qafqazinfo

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