В Забрате произошел пожар в автосервисе – ВИДЕО

На горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о пожаре в автосервисе, расположенном на территории автозаправочной станции в поселке Забрат-2 Сабунчинского района Баку.

Немедленно на место происшествия были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Благодаря принятым неотложным мерам в условиях операции пожар в одном из боксов автосервиса общей площадью 250 кв.м. был потушен в короткие сроки, не позволив ему распространиться на соседние боксы и другие территории.

В результате пожара в автосервисе, состоящем из трех боксов, расположенных под одной крышей, был поврежден один бокс площадью 80 кв.м. Находившийся внутри на ремонте легковой автомобиль марки «VAZ-2107» частично пострадал: загорелись двигатель и салон.

Оставшиеся два бокса автосервиса и остальные части автомобиля «VAZ-2107» остались неповрежденными и были спасены от огня.