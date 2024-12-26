В авиакатастрофе под Актау погиб и 13-летний школьник – ФОТО

Одним из погибших в авиакатастрофе под Актау стал 13-летний школьник.

Публикацию об этом сделала средняя школа номер 27, расположенная в Хатаинском районе Баку, пишет Qafqazinfo.

Еганов Мохамедали Фарид оглу был учеником 8Д класса данной школы. Проживал в Хатаинском районе. Мать подростка – чеченка по национальности. Сообщается, что он летел в Грозный на празднование Нового года. По сообщением, в самолете с ним не было никого из близких.

Он скончался вчера в больнице. Ему было 13 лет.

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, а 29 получили травмы различной степени тяжести.