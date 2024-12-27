AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), принимая во внимание результаты первичного расследования крушения самолета Embraer 190 вследствие внешнего физического и технического вмешательства и возможные риски, которые могут возникнуть в безопасности полетов, с 28 декабря 2024 года и до завершения итогового расследования на основании решения Азербайджанского госагентства гражданской авиации приостанавливает рейсы из Баку в следующие города России:

• Минеральные Воды;

• Сочи;

• Волгоград;

• Уфа;

• Самара.

Отметим, что 25 декабря AZAL принял решение о приостановлении полетов из Баку в Грозный и Махачкалу.

Из соображений безопасности принято также решение о приостановлении полетов по указанным направлениям, включая Грозный и Махачкалу, и со стороны других авиакомпаний.

В связи с текущей ситуацией пассажиры, приобретшие билеты по этим направлениям, имеют право вернуть их по полной стоимости либо поменять бесплатно.