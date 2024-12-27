В Актау прибыли производители рухнувшего самолета Embraer

Из Бразилии в Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с Приложением 13 к Чикагской Конвенции, передает агентство Kazinform.

Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия.

Также в ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).

Напомним, в среду, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи Актау. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате происшествия погибло 38 пассажиров.