В Агдаме впервые в Азербайджане будут производиться современные SPC плитки - ФОТО

В Агдамском промышленном парке впервые в Азербайджане будут производиться современные SPC плитки.

В производстве будут применены современные технологии.

Строительство предприятия по производству декоративных SPC плиток ООО Mister Decor уже близится к завершению. Директор ООО «Mister Decor» Али Алиев в интервью региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ сообщил, что строительство предприятия выполнено более чем на 80 проц. Скоро будет заказано оборудование. Производство продукции планируется начать в конце 2025 года. Годовой объем производства составит 1,5 млн квадратных метров. На предприятии планируется трудоустроить 80 человек.

По словам Али Алиева, полы из смеси карбонатно-кальциевого и PVC раствора огне- и влагоустойчивы, и абсолютно гигиеничны. «В нашей стране есть спрос на эту продукцию. Полы SPC импортируются в нашу республику в основном из Китая, России и Индии. Ввиду высоких затрат на транспортировку эта продукция не получила широкого распространения. Наша цель - обеспечить рынок страны напольными покрытиями нового поколения», - отметил А.Алиев.