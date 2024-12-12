Фальшивые косметологи и пластические хирурги в Азербайджане: Идет расследование, кто понесет наказание? - ВИДЕО

Современная косметология и пластическая хирургия привлекают миллионы людей по всему миру, в том числе и в Азербайджане, обещая не только улучшение внешности, но и ко всему прочему повышение уверенности в себе.

Однако за этой стремительно развивающейся индустрией скрывается множество проблем, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность пациентов.

Одна из самых серьезных проблем — это дефицит квалифицированных специалистов и лицензионного контроля. На азербайджанском рынке красоты сегодня, к большому сожалению, появляется все больше людей, которые называют себя косметологами, но не имеют необходимого образования, опыта и разрешительных документов. Эти псевдоэксперты предлагают услуги по заниженным ценам, а порой и чересчур завышенным, привлекая клиентов громкими обещаниями и агрессивной рекламой. К сожалению, многие потребители, поддавшись на такие уловки, сталкиваются с некачественными процедурами, которые приводят к осложнениям - от инфекций до необратимых повреждений кожи и тканей, о чем периодически сообщается в азербайджанских СМИ.

Проблема состоит и в недостаточной информированности потребителей - многие люди, вдохновленные отфотошопленными изображениями в социальных сетях и рассказами блогеров, не задумываются о возможных рисках. Они обращаются к неквалифицированным кадрам, не осознавая, что за красивым рекламным постом в социальных сетях могут стоять опасные методы работы и несоответствующие санитарные условия.

Еще одна острая проблема - использование поддельных препаратов и оборудования; на рынке немало фальсифицированной продукции; такие препараты часто не проходят должного контроля качества и могут вызывать сильные аллергические реакции, интоксикации или даже привести к долгосрочным последствиям для здоровья, о чем не раз сообщают пользователи соцсетей, жалующиеся на проблемы.

Все вышеперечисленные проблемы усугубляются и из-за отсутствия должного регулирования данной индустрии, что активно в последние дни обсуждается в азербайджанских СМИ - легкий доступ к поддельным лицензиям, недостаточный контроль над клиниками и минимальные требования к образовательной базе специалистов создают идеальные условия для распространения недобросовестных услуг. В итоге пациент становится жертвой непрофессионализма и незнания, а исправление ошибок после неудачных процедур требует больших финансовых затрат, долгого реабилитационного периода и психологической работы, чтобы справиться с последствиями.

Катализатором обсуждения данной темы в социальных сетях, СМИ и на телевидении стал список из около 50 врачей и косметологов, в котором немало знаменитых имен, опубликованный в соцсетях проживающей в США азербайджанской журналисткой Ганирой Аташовой. Отметим, что Г.Аташова утверждает, что упомянутые ею в списке врачи и косметологи якобы получили фальшивые дипломы незаконным путем за взятку в размере 30 тыс. манатов, подчеркивая, что ни один из указанных в нем врачей не прошел резидентуру по эстетической хирургии и соответственно не имеет нужной квалификации для ведения врачебной деятельности.

1news.az связался с пресс-службой Министерства здравоохранения Азербайджана с запросом о том, какие меры были приняты или будут приняты в отношении упомянутых в списке Ганиры Аташовой косметологов и врачей – в ведомстве в связи с данным запросом нас перенаправили в Генеральную прокуратуру.

Генеральная прокуратура озвучила свою позицию по данному вопросу в эфире программы «Sabaha saxlamayaq» на канале ITV, гостем которой стал глава пресс-службы Генпрокуратуры Салех Гаджиев, отметивший, что в данном направлении органы прокуратуры постоянно проводят работу, о которой информируются СМИ.

«Что касается списка, опубликованного Ганирой Аташовой, то еще до его публикации, начиная с мая, было проведено обширное расследование, к которому также было привлечено и Министерство здравоохранения. В результате расследования были выявлены нарушения в разных направлениях – к примеру, у врача есть медицинское образование, но нет права на проведение пластических операций, нет соответствующей для этой деятельности сертификации», - отметил С.Гаджиев, подчеркнув, что в результате расследования было выявлено 18 случаев нарушения Кодекса административных правонарушений по различным статьям и начато административное производство.

Также Салех Гаджиев заявил, что упомянутые им случаи нарушения были выявлены не только в Баку, но и регионах: «Расследование продолжается и говорить о том, вырастет ли эта цифра, пока рано. Административное производство начато и в отношении некоторых лиц, упомянутых в списке Ганиры Аташовой. В то же время факты о некоторых лицах из этого списка не подтвердились. Ряду медучреждений Генеральной прокуратурой были сделаны предупреждения. Расследования продолжаются, пострадавшие могут обращаться с проблемами по этой теме в Генеральную прокуратуру».

Отметим, что в эфире «Sabaha saxlamayaq» также была озвучена и позиция МВД по данной теме – гость эфира начальник управления пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев заявил, что гражданин должен знать, куда он обращается, чтобы не стать пострадавшим: «Следует найти ответы на такие вопросы, как: где я прохожу лечение, кто меня лечит, есть ли у этого человека лицензия и образование для проведения лечения. Нужно понимать, что яркие и привлекательные призывы или реклама в социальных сетях и интернете могут быть обманчивыми. После публикации Ганирой Аташовой на нее было оказано значительное давление, а также поступали угрозы. Расследование этих случаев проводилось в соответствующем главном управлении МВД. Мы пришли к выводу, что вместо того, чтобы ответить на выдвинутые обвинения, эти лица предпочли оказывать давление. Ни один из этих врачей не выступил в социальных сетях с ответом на обвинения».

Также Э.Гаджиев заявил, что, рассматривая обращения, поступившие в МВД, становится ясно, что большинство пострадавших впоследствии заставили замолчать: «Пострадавшие отзывают свои жалобы, утверждая, что уладили проблему с врачом. Как общество, мы должны регулировать правила так, чтобы закон мог эффективно действовать. Если ты занимаешься незаконной деятельностью, существует угроза наказания. У государства есть четкая позиция в этой сфере. Даны соответствующие поручения. Работа продолжается со стороны Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры и TƏBİB. Тем, кто занимается подобной деятельностью, следует быть внимательными – наказания неизбежны».

Отметим, что сегодня о врачах с поддельными дипломами высказался и министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, заявивший представителям азербайджанских СМИ о том, что в возглавляемом им ведомстве проводится расследование в отношении врачей с поддельными дипломами, в связи с чем направлен запрос в Генеральную прокуратуру.

Почему косметология и пластическая хирургия стали настолько популярными как в мире, так и в Азербайджане, и что стоит за стремлением людей отказаться от своей уникальности в пользу общепринятых стандартов? Это явление глубоко связано с общественными ожиданиями, которые диктуют, как должна выглядеть «успешная» или «привлекательная» женщина. Но насколько это стремление оправдано и стоит ли с ним бороться? С этим вопросом 1news.az обратился к психологу Гюльнаре Акбаровой, которая, комментируя данную тему, отметила следующее:

«Косметологией и процедурами больше всего пользуются женщины (86% процедур проводят именно женщины). В патриархальном обществе ценность женщины определяется тем, насколько она может служить ценной функциональной добычей. И одним из факторов женской ценности является ее соответствие канонам красоты. Несмотря на то, что каноны красоты меняются, требования к женщинам остаются всегда очень высокими и нереалистичными. Исследования показывают, что женщины, соответствующие современным требованиям красоты, получают больше финансовых выгод и быстрее продвигаются по карьерной лестнице. А косметология является тем посредником, который помогает женщинам быть успешными и признанными в патриархальном обществе».

Психолог подчеркивает, что «дело не в том, что люди бегут от индивидуальности»: «Дело в том, что люди пытаются соответствовать нереалистичным требованиям патриархального сексистского общества, чтоб быть принятыми социально. И это не их вина. Это вина тех, кто забывает, что в человеке самое ценное не его внешность и соответствие стандартам и ожиданиям, а его личность и уникальность. Это вина тех, кто диктует людям, какими они должны быть, не позволяя быть самой собой. Многие из женщин знают, что стоит выйти в свет ненакрашенной - как они получат тысячу вопросов «С тобой что-то случилось? У тебя кто-то умер?» И, кстати, исследования показывают, что женщины, которые пользуются косметикой, получают больше шансов на повышение и бонусы, чем женщины, которые не пользуются косметикой».

«Нужно ли с этим бороться? Нет. Бороться надо с патриархатом, сексизмом и их нереалистичными требованиям. А женщин, пожалуйста, оставьте в покое, - продолжает Гюльнара Акбарова. - Они могут делать со своим лицом и телом все, что хотят, как хотят и когда хотят. Когда общество отстанет от женщин и перестанет требовать быть всегда красивыми и молодыми, чтобы быть любимыми и принятыми, тогда косметологи останутся без дела».

Рассказала Гюльнара Акбарова и о том, как как пережить неудачную косметологическую процедуру: «Так же, как и любую потерю. Отгоревать. Оплакать. Быть с людьми, которые помогут и поддержат. Учиться осознавать свою ценность как человека и пытаться принять себя такой, как есть. Относиться к себе бережно и нежно. Возможно, понадобится консультация психолога».

P.S. Косметология и пластическая хирургия открывают новые возможности, но требуют взвешенного подхода. Стремление к стандартам красоты не должно идти в ущерб здоровью и индивидуальности. Главное - помнить, что истинная ценность человека всегда глубже внешнего образа.