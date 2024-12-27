Минздрав: Комиссия начнёт проверку документов пластических хирургов в Азербайджане

В средствах массовой информации были опубликованы противоречивые сведения о правовых основах профессиональной деятельности пластических хирургов, занимающихся практической медициной на территории страны.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства здравоохранения, в котором сообщается, что по заявленным обвинениям Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура провели предварительное расследование, в ходе которого были выявлены подозрительные моменты.

Отмечается, что возникла необходимость в комплексной проверке правовых оснований документов, дающих разрешение на осуществление деятельности в области пластической хирургии. В связи с этим, по соответствующему приказу министра здравоохранения, была создана Специальная проверочная комиссия, состоящая из уполномоченных представителей Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, МВД и Министерства науки и образования.

Все пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджана, должны предоставить нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности (включая документы об высшем медицинском образовании, документы о послевузовском обучении, трудовую книжку, сертификат, дающий право заниматься медицинской деятельностью, сертификат о сертификации и т. д.), в Министерство здравоохранения лично до 31 января 2025 года.

«Если специалист не представит документы в требуемом порядке и в установленный срок, это послужит основанием для аннулирования сертификата, дающего право на осуществление практической медицинской деятельности, или сертификата о сертификации», - отмечают в Минздраве.

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