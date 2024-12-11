МВД о пластических хирургах без дипломов: «Наказания неизбежны» - ВИДЕО

Начальник управления пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев стал гостем программы «Sabaha saxlamayaq», в ходе эфира которой высказался о не имеющих диплома пластических хирургах.

«Гражданин должен знать, куда он обращается, чтобы не стать пострадавшим. Он должен найти ответы на такие вопросы, как: где я прохожу лечение, кто меня лечит, есть ли у этого человека лицензия и образование для проведения лечения», - заявил в эфире ITV Э.Гаджиев, отметив, что у государства есть серьезная позиция по этому вопросу, и расследования уже начаты.

«Следует понимать, что яркие и привлекательные призывы или реклама в социальных сетях и интернете могут быть обманчивыми. После публикации Ганирой Аташевой на нее было оказано значительное давление, а также поступали угрозы. Расследование этих случаев проводилось в соответствующем главном управлении МВД. Мы пришли к выводу, что вместо того, чтобы ответить на выдвинутые обвинения, эти лица предпочли оказывать давление. Ни один из этих врачей не выступил в социальных сетях с ответом на обвинения. Если говорят, что у тебя нет диплома или сертификата, ты должен их предоставить», - подчеркнул Эльшад Гаджиев.

Э.Гаджиев отметил, что, рассматривая обращения, поступившие в МВД, становится ясно, что большинство пострадавших впоследствии заставили замолчать: «Пострадавшие отзывают свои жалобы, утверждая, что уладили проблему с врачом. Как общество, мы должны регулировать правила так, чтобы закон мог эффективно действовать. Если ты занимаешься незаконной деятельностью, существует угроза наказания. У государства есть четкая позиция в этой сфере. Даны соответствующие поручения. Работа продолжается со стороны Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры и TƏBİB. Тем, кто занимается подобной деятельностью, следует быть внимательными – наказания неизбежны».

Напомним, что ранее проживающая в США журналистка Ганира Аташова опубликовала на своих страницах в социальных сетях список, который назвала «Врачи, получившие фальшивыми путями дипломы в области пластической хирургии» и в который включила 49 имен. Делясь списком, журналистка отмечала, что ни один из указанных в нем врачей не прошел резидентуру по эстетической хирургии и соответственно не имеет нужной квалификации для ведения врачебной деятельности, подчеркнув, что соответствующие дипломы были приобретены врачами за 30 тыс. манатов у Министерства здравоохранения.

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