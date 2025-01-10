Африка говорит Парижу: «Вон!» Франция «мстит» угрозой дестабилизации?

Президентский дворец в столице Чада Нджамене на днях подвергся вооруженному нападению и, хотя детальной информации о том, на ком лежит ответственность за «попытку государственного переворота», как был квалифицирован инцидент, нет, некоторые предшествующие события позволяют предположить наличие в нем французского следа.

Такого мнения придерживаются некоторые зарубежные аналитики, предполагая, что таким образом Франция, возможно, пытается угрожать дестабилизацией африканским странам, одна за другой избавляющимся от некогда тотального контроля Парижа.

По их мнению, опасаясь полной утери позиций на Черном континенте и стремясь удержать хоть какие-то остатки своего влияния на бывшие французские колониальные владения, Париж пускает в ход все возможности, начиная от сомнительных посулов и заканчивая устрашающими провокациями.

В современном мире такой подход обозначается понятием неоколониализм.

Что произошло в Чаде?

Вечером 8 января на президентский дворец в Чаде была совершена вооруженная атака, столкновения продолжались около часа, прилегающие улицы были перекрыты войсками. В результате боя убиты 18 нападавших, 9 получили ранения. Сообщается также о гибели одного представителя правительства.

Сегодня высказываются различные версии перестрелки между президентской гвардией и вооруженной группой в столичном районе Джамбел-Бахр.

Вскоре власти Чада заявили, что ситуация находится под полным контролем и серьезной угрозы нет.

Как сообщает Reuters, источник в службе безопасности описал инцидент как попытку террористического акта: «Люди на трех автомобилях атаковали военных, дислоцированных вокруг офиса президента, но армия их нейтрализовала».

Глава МИД и официальный представитель правительства Чада Абдераман Куламалла сказал, что власти приступили к расследованию атаки на резиденцию президента: «Это был небольшой инцидент. Силы обороны и безопасности были мобилизованы, и все было уничтожено. Ситуация находится под полным контролем, все спокойно». По его словам, власти проведут тщательное расследование, чтобы выявить виновных в этом нападении и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Как передает Anadolu, официальной информации о личности нападавших пока не предоставлено. Некоторые источники связали нападение с террористической организацией «Боко Харам», но опять же, власти воздержались от подтверждения этих данных. На видеозаписях, появившихся в социальных сетях, видно, что нападавшие были в гражданской одежде.

Впоследствии глава МИД Чада сообщил, что нападавшие на резиденцию президента Чада террористы находились в состоянии наркотического опьянения и имели при себе только холодное оружие, сообщает ТАСС. «Эти люди находились в состоянии наркотического опьянения, у них не было боевого оружия», - рассказал он в эфире национального телевидения. «Они были вооружены холодным оружием», - пояснил чиновник, добавив, что заметил на нападавших множество амулетов вуду. По словам Куламаллы, за инцидентом стояла группа из 24 человек, все они являлись гражданами Чада. Эти люди приехали к президентскому дворцу на автобусе.

Министр пояснил, что эта неожиданная ситуация вызвала немедленную реакцию силовиков, опасающихся потенциальной угрозы. «Они смогли проникнуть на небольшое расстояние внутрь здания президента. Один из охранников начал стрелять. Это привлекло внимание остальных охранников, стоявших вокруг», - пояснил министр.

Находился ли президент Чада Махамат ибн Идрис Деби Итно во дворце в момент нападения, также не уточняется. Турецкое информагентство напоминает, что бывший президент Чада Идрис Деби Итно погиб 19 апреля 2021 года в результате операции против сепаратистской группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде» (FACT). Его 37-летний сын, Мохаммед Идрис Деби Итно, 20 апреля 2021 года возглавил Военный переходный совет, состоящий из 15 генералов.

По завершению первоначально объявленного 18-месячного переходного периода срок был продлен еще на два года, что позволило Деби участвовать в президентских выборах 2024 года. 6 мая он был избран президентом, набрав 61% голосов.

В том, что произошло в Чаде, есть достаточно любопытные детали. Инцидент произошел, во-первых, за несколько часов до того, как должен был начаться официальный визит в страну министра иностранных дел Китая, и во-вторых, на фоне напряженности в отношениях Нджамены с Парижем.

28 ноября 2024 года Чад официально объявил о расторжении соглашения о сотрудничестве с Францией в области безопасности и обороны, подписанное в 2019 году. Французские войска начали покидать страну уже с декабря. Так, 26 декабря Франция передала властям Чада контроль над базой в Файе. Полный вывод французских войск планируется завершить, по требованию властей Чада, к 31 января 2025 года, сообщает DW.

«Болевая точка» Африки

Чад многие годы был партнером Франции и союзником Запада в борьбе с боевиками радикальных террористических организаций в неспокойном регионе Сахель – «болевой точке» Черного континента.

Активизация политических процессов и череда военных переворотов в этом регионе в последние годы привели к нарушению постколониального политического и общественного уклада в формирующих его странах.

Активизация политических процессов и череда военных переворотов в регионе Сахеля в последние годы привели к нарушению постколониального политического и общественного уклада в формирующих его странах. Кроме того, это также открыло двери новой эры в истории региона, приводит Anadolu мнение преподавателя Объединенного военного института Национального университета обороны, профессора Мехмета Озкана.

Многие задаются вопросом, почему регион Сахеля всегда ассоциируется с терроризмом, став «центром притяжения» радикальных группировок?

Население Сахеля превышает 100 млн человек, он охватывает Мавританию, Мали, Буркина-Фасо, Алжир, Нигер, Нигерию, Камерун, ЦАР, Чад, Судан, Южный Судан и Эритрею. Здесь проживает около 10 процентов населения стран южнее Сахары.

Профессор Озкан считает, что в Сахельском регионе переплетаются интересы различных государств, здесь трудно контролировать границы. Государства расширяют сферы своего влияния в Сахеле главным образом посредством договоренностей с вождями племен и лидерами общин. В этом смысле 2011 год является очень серьезным переломным моментом в истории региона.

Главная причина сложившейся на сегодняшний день кризисной ситуации в регионе Сахеля - это неспособность установить здесь новый порядок. Ни Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), ни крупные мировые державы не преуспели в этом.

«Чтобы уяснить процессы, происходящие в регионе Сахеля сегодня, необходимо учитывать, как минимум, 3 аспекта.

Во-первых, после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи региональный порядок в Сахеле так и не был переформатирован. До своей гибели в 2011 году Каддафи был самым влиятельным лидером в регионе благодаря системе особых отношений, которые он наладил со странами Сахеля. Каддафи не только оказывал финансовую поддержку государствам региона, он пытался взять на себя роль своего рода «покровителя», человека, который стремится предотвратить хаос в регионе. Однако с уходом Каддафи большинство группировок в Сахельском регионе почувствовали себя «обездоленными», стали более подвержены внешнему влиянию. Этим не преминули воспользоваться такие радикальные структуры, как террористические организации «Аль-Каида» и ИГИЛ.

Вторым аспектом является то, что процессы в Сахеле всегда рассматривались сквозь призму борьбы с терроризмом, а не поиска путей по установлению здесь определенного порядка. Такой подход привел к тому, что регион стал считаться проблемой в сфере безопасности.

И наконец третий аспект: антифранцузские настроения в Сахеле, усилившиеся в последние годы, являются одним из факторов, обуславливающих необходимость поиска путей установления порядка в регионе», - отмечает турецкий ученый.

По его словам, это особенно отчетливо проявилось на фоне военных переворотов в Мали в августе 2020-го и мае 2021 года, в Гвинее в сентябре 2021 года, в Буркина-Фасо в январе и сентябре 2022 года, а также недавнего отстранения от власти в июле 2023 года президента Нигера в результате военного вмешательства.

Богач-бедняк

Если говорить конкретно о Чаде, то он был прежде колонией Франции. Африканская республика обрела независимость в 1960 году, однако Париж до последнего времени пытался сохранить там свое влияние. Как оказалось в конечном итоге – безуспешно.

Недовольство политикой Парижа неоднократно выливалось в антифранцузские протесты, в числе самых крупных – демонстрации, прокатившиеся весной 2022 года против присутствия в стране французской армии. «Франция, вон!», «Нет колонизации», так скандировали демонстранты в Нджамене. Протестуя против присутствия Франции в стране на улицы сотни человек. Демонстранты сожгли флаг бывшей колониальной державы и разгромили несколько заправочных станций французской компании Total, которые, по их словам, являются «символом» Франции.

Сегодня Чад - богатая нефтяными ресурсами страна остается одной из беднейших в Африке. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.

Франция годами разграбляла в Африке ценные природные ресурсы. Она обладала первым правом покупать любые природные ресурсы, обнаруженные на территории ее бывших колоний. Она сохранила за собой исключительное право на поставку военной техники, размещая войска и вмешиваясь в африканские страны для защиты своих интересов. И эти страны были обязаны в ситуациях войны или кризиса вступать в союз только с Францией.

По экспертным оценкам, сейчас Франция ежегодно держит в своей казне около 500 миллиардов долларов африканских стран. Но сами африканские страны не имеют доступа к этим деньгам. Фактически, Франция вынудила свои бывшие колонии вложить до 65 процентов своих валютных резервов в Центральный банк Франции, плюс еще 20 процентов по финансовым обязательствам, тем самым оставив им доступ только к 15 процентам их собственных денег. Если им нужно больше, они должны занять собственные деньги во Франции по коммерческим ставкам.

Причины столь хищнического отношения ярко иллюстрируют высказывания французских лидеров прошлых лет. Так, бывший президент Франции Жак Ширак заявил: «Без Африки Франция скатится в ранг страны третьего мира». А его предшественник Франсуа Миттеран сказал: «Без Африки у Франции не будет истории в XXI веке».

Последствиями такой политики для Африки стали рабская зависимость от французской армии, французской экономики и бизнеса, открывающая двери для разграбления и расхищения Черного континента.

Созданная Парижем в начале 1960-х годов система неформальной опеки над своими бывшими колониями, получившая название «Франсафрик», фактически поставила страны Африки в экономическую и военно-политическую зависимость от Франции. Целью такой политики являлось получение полного контроля над политическими и экономическими процессами в «подопечных» государствах. В настоящее время система «Франсафрик» переживает острый кризис. Естественное накопившееся недовольство выплеснулось в череду антиимпериалистических протестов и переворотов на Африканском континенте.

И сегодня, вместо того чтобы принести извинения народам Африки, которую Франция обескровила своим удушающе-паразитическим отношением, нынешний президент этой страны упрекает континент «в неблагодарности».

Когда наглость – не счастье

Недовольство Эммануэля Макрона вызвало то, что государства Африки не выразили признательности Франции за поддержку в противостоянии террористической угрозе в Сахеле, но не посчитал нужным упомянуть, что именно многолетняя французская политика в большей степени довела до такой ситуации регион.

В начале января Макрон заявил, что африканские страны «забыли поблагодарить» Францию за ее многолетние заслуги, за «поддержку», оказанную странам Сахеля. Макрон заявил, что благодаря усилиям французской армии некоторые страны Сахеля сегодня являются суверенными государствами: «У нас были отношения в области безопасности. На самом деле, они имели двойную природу. Одна из частей — это наше обязательство по борьбе с терроризмом с 2013 года. Мы были правы, проводя такие операции. Я считаю, что нам забыли сказать спасибо. Ничего страшного, это придет со временем».

Он сказал, что Франция покинула несколько стран из-за произошедших в них госпереворотов. Войска ушли после смены власти, поскольку Париж не поддерживает путчистов. Он выразил мнение, что без помощи французской армии ни один из действующих африканских лидеров не управлял бы сегодня суверенной страной. Изгнание французских вооруженных сил из некоторых африканских стран Макрон представил как «реорганизацию французской военной структуры».

Реакция африканских стран не заставила себя ждать, высказывания Макрона подверглись жесткой критике. В частности, правительства Чада и Сенегала выразили глубокую обеспокоенность в связи с выступлением президента Франции, отражающим его неуважительное отношение к Африке и африканцам.

Премьер-министр Сенегала Усман Сонко, в частности, резко отреагировал на слова Макрона о том, что Франция была права, прибегнув к военному вмешательству в Сахель против терроризма с 2013 года, но африканские лидеры «забыли сказать спасибо» и что «ни один из них не управлял бы сейчас суверенной страной» без Франции. Он осудил высказывание Макрона о том, что «вывод французских солдат из страны стал результатом переговоров Парижа и Дакара». В своей публикации в социальных сетях он назвал ошибочным утверждение о том, что вывод сотен французских солдат из страны был предложением Франции, а также о реорганизации присутствия французской армии.

«Президент Эмманюэль Макрон заявил во время 30-й конференции послов, что между африканскими странами и Францией пройдут переговоры, нацеленные на принятие решения по вопросу вывода французских баз. Он продолжает утверждать, что уход Франции из африканских стран был просто вопросом удобства и вежливости. Хотел бы сказать, что это заявление абсолютно ошибочно по отношению к Сенегалу. На сегодняшний день никаких обсуждений или переговоров не проводилось, и принятое Сенегалом решение продиктовано исключительно его волей как свободной, независимой и суверенной страны. Он заявляет, что «ни один из африканских лидеров в регионе не управлял бы сейчас суверенной страной, если бы французская армия не была развернута там». У Франции нет ни силы, ни легитимности для обеспечения безопасности и суверенитета Африки. Напротив, Франция способствовала дестабилизации некоторых африканских стран, таких как Ливия.

Наконец, пришло время напомнить президенту Макрону, что Франция сегодня была бы частью Германии, если бы африканские солдаты, которых иногда насильно мобилизовали, жестоко с ними обращались и даже предали, не были задействованы для защиты Франции во время Второй мировой войны», - заявил Сонко.

Глава МИД и официальный представитель правительства Чада Абдераман Куламалла в своем заявлении также расценил высказывания Макрона как «неуважение к Африке и африканцам». «История доказывает, что Африка, в том числе Чад, сыграла решающую роль в освобождении Франции во время Второй мировой войны, но Франция никогда не признавала этот факт», - говорится в посте главы МИД центральноафриканской страны. Он подчеркнул, что значимость больших жертв, принесенных африканскими солдатами во имя свободы, была преуменьшена и эта их самоотверженность не получила достойной благодарности. Он также призвал французское руководство уважать африканский народ и признать значимость принесенных им жертв.

В публикации отмечается, что, вопреки утверждениям, Франция никогда существенно не оснащала чадскую армию и не вносила вклад в ее структурное развитие. «Вклад» Франции в трудные и неспокойные времена зачастую ограничивался ее собственными стратегическими интересами и не оказывал значительного влияния на развитие народа Чада. Он подчеркнул, что вместо того чтобы «атаковать» Африку, Президент Макрон должен сосредоточить свое внимание на решении проблем, которые беспокоят французский народ.

На сегодняшний день Франция уже вывела войска с территории трёх государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигера. В прошлом месяце вместе с Чадом и Сенегал объявил о выводе французских войск. Буквально на днях, в начале января о выводе французских войск со своей территории объявил Кот-д'Ивуар, став очередной африканской страной, разорвавшей военные связи с бывшей колониальной державой. Постоянное военное присутствие Парижа на континенте вскоре будет ограничено лишь базами в Габоне и Джибути, сообщает Euronews.

Аналитики называют решение Кот-д'Ивуара отказаться от французского контингента частью более широкой структурной трансформации в отношениях региона с Парижем. Франция покинула более 70% африканских стран, в которых она размещала свои войска после окончания колониального правления в 1960-х годах.

Как видно, Африка сбрасывает с себя оковы неоколониального ига, отвергая любые обещания Парижа, за которыми кроется намерение сохранить зависимость континента от французской армии и экономики, и продолжать разграблять и расхищать его богатства.

Сегодня в стремлении к справедливости африканские активисты рассчитывают на поддержку Азербайджана, не только декларирующего, но и предпринимающего реальные шаги в борьбе против колониализма и неоколониализма и за свободу народов, все еще страдающих от их уродливых проявлений.

Баку, со своей стороны, нацелен на продолжение этой политики вплоть до полного искоренения этого позорного явления.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил об этом в своем большом интервью местным телеканалам 7 января. «Отвратительной практике колониализма необходимо положить конец, и считаю, что при новом миропорядке этот вопрос также будет принят во внимание. Но еще больше я считаю, что суверенитет стран должен быть неприкосновенным и должен защищаться, никто не должен вмешиваться ни в чьи дела», - заявил глава государства.

«Нам удалось добиться этого. Никто не может вмешиваться в наши дела. Были попытки? Да, были. Будут? Наверное, будут. А результат был? Не было и не будет. Но на наших глазах многие страны подвергаются внешнему вмешательству, что фактически подрывает их моральный и генетический код. Слабым странам навязываются чуждые, негативные ценности. Говоря о слабости, страна не может быть слабой. Страна считается слабой, если у нее слабый лидер. Поэтому мы готовы к этой работе со своей повесткой дня, и она у нас есть. Наша политика это уже показывает, и, повторяю, наш вклад в это дело будет весомым», - подчеркнул глава государства.

"Да, это будет продолжаться. Азербайджанское общество уже обозначило свою позицию, и деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется, растет. Я повторюсь: если этот процесс начался по определенным причинам, то сегодня он уже стал частью нашей жизни. Встречаться с представителями этих регионов, слышать их проблемы из первых уст, видеть в их глазах тоску и угасшую надежду – это одновременно и тяжело, и очень знакомо. Потому что мы тоже долгие годы находились в похожей ситуации. В период, когда мы не были независимыми, мы жили мечтой о независимости, по крайней мере, большая часть нашего общества. Мы добились независимости и сразу же подверглись оккупации, это произошло даже раньше. Эта несправедливость была частью нашей жизни, и мы избавились от нее благодаря воле нашего народа. Но эти народы фактически не имеют доступа к средствам массовой информации. Их запугивают, против них уже сложилась система несправедливости. И число сторон, организаций, которые хотят встать на их защиту, крайне мало. Потому что, повторюсь, я это уже говорил, никто не хочет головной боли, никто не хочет столкновений с большими государствами, которые, по крайней мере, таковыми себя считают. Но мы это делаем и будем делать. Пока эта практика колониализма продолжается, мы будем рядом с этими народами. Это уже воспринимается азербайджанским обществом как моральный долг. И как вы отметили, наши телеканалы, посещая эти регионы и знакомясь с положением людей на месте, еще раз видят эту горькую картину.

Честно говоря, лет, может, десять назад я и сам не так много знал об этих регионах. Но информация, вскрывшаяся после этого последнего урагана, снова глубоко потрясла меня. Оказалось, что на территории, считающейся Францией, 70–75% населения живут в условиях бедности. Почему это должно происходить во Франции? Президент Франции приезжает туда и говорит: «Если бы не Франция, вы жили бы в десять тысяч раз хуже». Куда уж хуже? Семьдесят пять процентов населения живут в бедности, 30–40% жилого фонда находится в аварийном состоянии. Если это Франция, то, оказывается, Франция – бедная страна. Просто удерживать эту территорию как стратегический пункт, грабить ее природные ресурсы, угнетать народы, подвергать их ассимиляции, лишать их идентичности, языка, культуры – это варварство. Это не делает чести ни одной стране.

До последних лет все это скрывалось. Никто об этом не говорил, никто никуда не приглашал людей из этих регионов. Когда там начались справедливые протесты, посмотрите, с какой жестокостью Франция их подавила: 13 человек погибли, тысяча человек арестованы. Их отправили из этих регионов на основные территории Франции. Поэтому мы, конечно, как государство заявляем о своей позиции. Но наши неправительственные организации, безусловно, должны продолжать эту работу", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Важные шаги Баку в направлении деколонизации, категоричные заявления азербайджанского лидера, который постоянно поднимает эту проблему с авторитетных международных трибун, вселяют большую уверенность в народы, стремящихся избавиться от многолетнего ига, и государства, которые, даже несмотря на обретение независимости, все еще страдают от неоколониализма.

Азербайджан последовательно поддерживает устремления к полному освобождению народов, страдающих от неоколониализма, и выступает за полную ликвидацию этого уродливого явления, которому не должно быть места в современном мире. И как страна, продвигающая мир и приверженная принципам справедливости и права, и впредь будет придерживаться своей принципиальной позиции, поддерживая борьбу против новых колониальных и неоколониальных практик.