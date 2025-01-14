Молодой мужчина арестован за непристойные действия в бакинском метро

Вчера в поезде, следующем от станции метро «Иншаатчылар» в сторону станции «Ази Асланов», молодой мужчина совершил непристойные действия по отношению к женщине.

Как сообщает пресс-служба Бакметрополитена, женщина, покидая поезд на станции «28 Мая», сразу громко заявила, что мужчина в вагоне вел себя неприлично. Личность подозреваемого в совершении непристойных действий была установлена, им оказался житель Губинского района С.Бабаев, 1995 года рождения.

Пострадавшая женщина также дала показания в суде. Она рассказала, что 30-летний мужчина несколько раз умышленно прикоснулся к её телу в поезде, совершив непристойные действия, и потребовала наказания для него. С.Бабаев признал свою вину и выразил сожаление по поводу случившегося.

Суд постановил назначить С.Бабаеву административный арест на 10 суток. Он был отправлен в соответствующее учреждение для отбывания наказания.