Глава МИД Грузии: Азербайджан является нашим важным партнером

Соседняя страна - Азербайджан - является для нас важным партнером, которую с Грузией связывают дружественные отношения.

Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"Двусторонние отношения и связи между нашими народами основываются на принципе дружбы. Общие цели двух стран, конечно, должны быть направлены на благополучие региона, правильное представление роли региона и интересов Грузии и Азербайджана на международной арене", - сказала М.Бочоришвили.

Она отметила, что в Азербайджане грузинская делегация провела важные встречи на высоком уровне.

"Для нас было важно, чтобы после выборов, в условиях нового правительства, премьер-министр Грузии совершил свой первый визит в соседние страны. Мы начали тур с Азербайджана", - подчеркнула глава МИД Грузии.

Источник: Report