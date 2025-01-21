В горных районах Азербайджана выпал снег

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии на 10:00 21 января, в большинстве районов страны осадков не наблюдалось.

Однако 20 января в отдельных восточных районах прошли дожди. Количество осадков составило 2 мм в Билясуваре и Ярдымлы, а также 1 мм в Ордубаде, Шеки, Шабране, Астаре, Баку и на Абшеронском полуострове.

В горных районах выпал снег, его высота достигла 16 см в Грызе (Губа), 9 см в Алтыагадже, 3 см в Лерике и Шамахе, 2 см в Шахбузе, 1 см в Халтане, Лянкяране, Гобустане и Дашкесане.

Наблюдался западный ветер, который, согласно «желтому» уровню предупреждения, усиливался до 20 м/с в Шахдаге, 19 м/с в Геранбое, 18 м/с в Нафталане и 16 м/с в Мингячевире.

В Шамахе, Грызе, Шахдаге, Лерике, Шеки и Губе отмечался туман, который снизил видимость до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила +3°C, в равнинных районах от –2°C до +5°C, в Нахчыванской АР и горных районах до –8°C.