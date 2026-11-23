Появились новые детали трагической аварии, произошедшей минувшей ночью в Баку и унёсшей жизни известной телеведущей Ады Сулеймановой (Ада Сулейман) и её знакомого.



По информации Oxu.Az, Ада Сулейман после завершения мероприятия поступила ответственно - она вызвала трезвого водителя. Водитель прибыл вовремя, и ведущая попросила его отвезти её домой. Она даже оплатила стоимость услуги.



Однако в последний момент всё изменилось. Её знакомый Анар Керимов отказался от услуг трезвого водителя, заявив, что сам отвезёт телеведущую. Керимов отправил вызванного водителя обратно и сам сел за руль.



Это решение оказалось роковым. Примерно через 10-15 минут после выезда от ресторана автомобиль на высокой скорости врезался в грузовик марки DAF, двигавшийся впереди. В результате столкновения и водитель, и известная телеведущая скончались на месте происшествия.

10:37

По факту ДТП, в котором погибла известная телеведущая Ада Сулейманова, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, уголовное дело возбуждено по статье 263.3 Уголовного кодекса Азербайджана (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более лиц).

По делу назначены экспертизы.

09:20

Министерство по чрезвычайным ситуациям сделало заявление по аварии, в которой погибла телеведущая Ада Сулейман.

В заявлении пресс-службы МЧС отмечается, что на горячую линию ведомства поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на территории посёлка Локбатан Гарадагского района Баку, в результате которого люди оказались заблокированы в автомобиле.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля марки VOYAH с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека, тела которых оказались зажаты в деформированном легковом автомобиле.

С помощью специального оборудования спасатели извлекли из автомобиля тела водителя Анара Керимова и пассажирки Ады Сулейман передали их соответствующим службам.

По факту происшествия проводится расследование.

08:52

Бывшая ведущая азербайджанского телеканала ARB TV Ада Сулейман трагически погибла.

О ее смерти сообщили в Instagram ее друзья - модель Нуру Ахмедзаде и актер Шахрияр Абилов.

Отмечается, что незадолго до трагедии Ада Сулейман отметила свой день рождения в кругу друзей. Вскоре после этого она погибла в автокатастрофе.

А.Сулейман была известна зрителям по работе на телеканале ARB TV, где вела программу «Sən olsaydın».

Allah rəhmət eləsin!