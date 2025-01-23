Известного врача обвиняют в служебных преступлениях

Возбуждено уголовное дело в отношении Гамзы Гасанова, бывшего главного врача железнодорожной поликлиники №2, доктора философии по медицине, награжденного знаком «Почетный железнодорожник».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, известный врач привлечен к ответственности по статьям 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

В ходе расследования установлено, что Г.Гасанов намеренно вносил ложные медицинские данные в электронную систему, что позволило гражданам незаконно получать пенсии и нанесло значительный ущерб государственному бюджету.

Бинагадинский районный суд признал Г.Гасанова виновным в этих преступлениях. 66-летний доктор наук был приговорен к 2 годам условного наказания.

Также принято решение о взыскании с осужденного суммы в 141 954 маната в пользу Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения как потерпевшей стороны (гражданского истца).