На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

6. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.