Реформы продолжаются: Азербайджан дал старт реализации пятого социального пакета

В Азербайджане продолжаются социальные реформы, направленные на улучшение благосостояния граждан страны.

Президент Ильхам Алиев подписал вчера, 27 января, ряд указов о повышении ежемесячных окладов военнослужащих и гражданских работников некоторых государственных органов в среднем на 10%. Указы вступают в силу с 1 января.

Ранее в стране были повышены минимальные размеры ежемесячной заработной платы – с 345 манатов до 400 манатов, и трудовой пенсии – с 280 манатов до 320 манатов, в целом, приблизительно на 14-15%. В соответствии с этим распоряжением главы государства повышаются также размеры социальных пособий и стипендий.

Как видно, инициированные и проводимые под руководством главы государства социальные реформы создают прочную базу для еще большего улучшения социального обеспечения наших граждан. С другой стороны, повышение зарплат и пенсий формирует основу для поступательного роста прямых доходов граждан. Все это - один из основных элементов инклюзивной социальной политики.

Президент Ильхам Алиев всегда говорит о приоритетности усиления в Азербайджане социального обеспечения, улучшения благосостояния людей, их социальной защиты.

«Такое внимание к этой сфере в стране, которая вкладывает так много инвестиций и перед которой стоит такая большая проблема, как восстановление Карабаха, конечно, показывает суть нашей политики. Граждане Азербайджана с каждым годом должны жить лучше, - подчеркивает глава государства. - Если сравнить этот рост с уровнем инфляции, которая в прошлом году составила чуть более 2 процентов, то это – очередная помощь со стороны государства именно менее защищенным слоям. И в обществе, и в политике, и в семье все должно быть справедливо, и для нас всегда были важны принципы социальной справедливости. Как только появлялась возможность мы, в первую очередь, держали в центре внимания эту сферу. За последние несколько лет реализовано четыре социальных пакета и на эти цели потрачено более 7 миллиардов манатов. Социальное и экономическое развитие и после этого будут идти параллельно. По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем уделять внимание решению социальных вопросов – повышению минимальной заработной платы, пенсий, социальных пособий».

Очередное повышение представляет собой еще одно свидетельство приоритетности комплексного и системного подхода к проведению в стране глубоких реформ. Определение минимальной зарплаты на уровне 400 манатов означает, что как в государственном, так в частном секторе запрещено устанавливать зарплату ниже указанной, то есть, в любом случае зарплата будет ее превышать. Так что, здесь можно говорить и о поэтапном сокращении разницы между минимальной и средней зарплатой в Азербайджане.

Депутат Милли Меджлиса, известный эксперт в сфере экономики Вугар Байрамов убежден, что вчерашние указы главы государства окажут прямое влияние на укрепление системы социального обеспечения в целом. «Это - особая поддержка наших гражданах, работающих в государственных органах», - сказал эксперт.

В этом контексте он напомнил, что еще в конце прошлого года глава государства анонсировал начало реализации пятого социального пакета: «Распоряжением главы государства о продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения, с 1 января этого года в стране были повышены минимальные размеры ежемесячной заработной платы и трудовой пенсии. Это следует рассматривать как первый шаг в реализации пятого социального пакета», - подчеркнул Вугар Байрамов.

«В продолжение указанных мер, в соответствии с концепцией социального пакета, вчера мы стали свидетелями решения о повышении ежемесячных тарифных/должностных окладов в конкретных государственных структурах», - добавил он.

Эксперт акцентировал внимание на том, что социальный пакет 2025 года охватит 3 млн граждан Азербайджана.

Напомнив, что социальные расходы государственного бюджета Азербайджана на 2025 год составляют около 17 млрд манатов, экономист сообщил о дополнительном выделение на эти цели 1,6 млрд манатов: «То есть, 41% расходов государственного бюджета 2025 года направляется непосредственно на решение социальных задач».

«По этим цифрам мы можем видеть, насколько социально-ориентированым является госбюджет страны», - подчеркнул Вугар Байрамов.

«Все это еще раз показывает, что красной нитью через государственную политику Президента Ильхама Алиева проходит реализация мер, направленных на улучшение благосостояния граждан, усиление их социального обеспечения. И это позволяет нам прогнозировать дальнейшее повышение зарплат, пособий, других социальных выплат в ходе реализации пятого социального пакета», - резюмировал эксперт.

Таким образом, в результате успешной социальной политики в Азербайджане к настоящему времени значительного усовершенствована система социального обеспечения, что отражается на качестве жизни всех слоев населения.

Усиление социальной защиты граждан, в особенности, социально уязвимых групп, развитие социальной инфраструктуры - все эти достижения свидетельствуют об успешности широких реформ в стране, они же позволяют надеяться на продолжение реализации перспективных программ, способствующих дальнейшим позитивным изменениям в жизни каждого гражданина страны.

Старт реализации пятого социального пакета и, в целом, дальнейшая поддержка социального сектора, подтверждают ориентированность правительства на устойчивый прогресс в области социального обеспечения. Это само по себе создает надежную основу для устойчивого развития и улучшения благосостояния народа, а значит, и самого государства.