Новый порядок на центральной дороге: штраф 100 манатов за нарушение - ВИДЕО

В Баку на одном из участков изменено движение транспорта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, изменения касаются пересечения улиц Ага Нейматуллы и Чайковского в Наримановском районе.

Ранее на этом участке была нанесена кустарная круговая разметка, что приводило к путанице среди водителей.

Сотрудники Агентства наземного транспорта Азербайджана организовали чередующееся движение, установив «желтую сетку» на перекрестке для повышения безопасности и упорядочивания движения.

В Агентстве уточнили, что причины путаницы среди водителей полностью устранены. Также было добавлено, что вопрос установки светофоров в этом районе согласуется с другими ведомствами.

Отметим, что после установки светофоров, водителей, нарушающих правила пересечения перекрестка, ожидает штраф в 100 манатов и 3 штрафных балла.

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