Муниципальные выборы: Как проходит голосование в Баку - ФОТО

В Азербайджане продолжается голосование на муниципальных выборах.

Фотокорреспондент 1news.az Надир Ибрагимли посетил несколько избирательных участков по 12-му Хазарскому первому и 14-му Хазар-Пираллахинскому избирательным округам.

Представляем вниманию читателей фоторепортаж с четырех избирательных участков:

- 34-й избирательный участок 12-го Хазарского первого избирательного округа

- 35-й избирательный участок 12-го Хазарского первого избирательного округа

- 1-й избирательный участок 14-го Хазар-Пираллахинского избирательного округа

- 1-й избирательный участок 14-го Хазар-Пираллахинского избирательного округа

К настоящему времени Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила данные о явке избирателей на муниципальных выборах по состоянию на 12:00.

Как сообщает 1news.az, руководитель информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев заявил, что в голосовании приняли участие 1 020 231 человек.

По его словам, явка составила 17,1%.

Фото: Надир Ибрагимли