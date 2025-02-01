Временно изменена схема движения этого маршрута

В связи с прокладкой канализационной линии на улице Тельмана Кяльбиева в Бинагадинском районе Баку с 3 февраля и до завершения работ движение по улицам Т.Кяльбиева и Зангезур будет ограничено.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировали в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Сообщается, что в связи с ограничением схема движения автобусов, курсирующих по маршруту №41, будет временно изменена.

Автобусы будут курсировать по улицам Н.Мустафаева, Г.Рамазанова, Ф.Гурбанлы и Хангызы до улицы Араз.