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В одном из отелей Москвы произошло массовое отравление

First News Media11:00 - Сегодня
В одном из отелей Москвы произошло массовое отравление

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей, проживающих в одной из гостиниц в районе Капотня в Москве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

"Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 1 февраля дети, проживающие в гостинице на улице 2-й квартал Капотни в Москве, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. "Шесть несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение столицы", - добавили в пресс-службе.

Следователи изымают продукты питания и документацию, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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