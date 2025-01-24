Кричали, бросали телефон в лицо экспертам: Проверка в известной частной клинике обернулась конфликтом с Минздравом

В ходе плановой проверки в частной клинике Laser Beauty Estetik, расположенной в Ясамальском районе Баку, специалисты Аналитического экспертного центра Минздрава столкнулись с сопротивлением и неэтичным поведением со стороны руководства и сотрудников учреждения.

Как сообщили в Минздраве, проверка проводилась 22-23 января. Ведомство отметило, что во время проверки главный врач Рена Солтанова и директор клиники Егана Джафарова вели себя неэтично по отношению к проверяющим специалистам, в частности, кричали, бросали телефон в лицо экспертам и угрожали увольнением, подавая жалобы в вышестоящие инстанции, передает 1news.az.

Они также отказались подписывать акт проверки и протокол об административном правонарушении, составленный по результатам проверки.

В процессе проверки были выявлены многочисленные нарушения, включая несоответствие в регистрации документов и хранении медицинского инвентаря. Документы, подтверждающие соответствие медицинского оборудования нормативным требованиям, были предоставлены не в полном объеме. В холодильниках для хранения лекарств не было термометров, а "температурный лист" не велся. Учреждение, использующее источники ионизирующего излучения, не предоставило "радиологический гигиенический паспорт".

Кроме того, в стоматологическом кабинете были нарушены санитарно-эпидемиологические правила при проведении ряда процедур. Более 30 сотрудников клиники занимались частной медицинской деятельностью без прохождения сертификации.

Также было установлено, что клиника осуществляла медицинскую деятельность, не предусмотренную лицензией.

В связи с выявленными нарушениями был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. На основании действующего законодательства принимаются меры по приостановлению деятельности клиники.