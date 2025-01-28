Разрешены ли медицинские процедуры в салонах красоты? - ВИДЕО

Такие процедуры, как увеличение губ, нанесение татуировок, лазерные процедуры и другие косметологические услуги, проводимые неквалифицированными специалистами в салонах красоты, могут привести к серьезным осложнениям, а порой и к летальному исходу.

Но насколько законны эти процедуры, проводимые в большинстве салонов красоты?

Как сообщила Xəzər Xəbər Хаяла Керимова, лазеролог с 10-летним стажем работы в салоне красоты, она прошла специализированные тренинги и имеет соответствующие сертификаты для выполнения таких процедур, передает 1news.az.

Однако, по информации, предоставленной Центром аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения Азербайджана, косметологические услуги могут оказывать только частные медицинские учреждения, обладающие лицензией. Эти клиники должны соответствовать строгим требованиям, таким как наличие квалифицированного медицинского персонала и необходимого оборудования. Салоны красоты не соответствуют этим стандартам.

«Поскольку бьюти-центры не выполняют санитарно-эпидемиологические требования, медицинская косметологическая деятельность в таких заведениях запрещена. При поступлении жалоб граждан в государственные органы в соответствующих салонах красоты проводятся проверки. В случае выявления фактов незаконной медицинской практики без лицензии, заведения подвергаются административным санкциям в соответствии с Кодексом об административных проступках», — сообщили в ЦАЭ.

Стоит отметить, что к медицинским косметологическим процедурам относятся такие услуги, как подтяжка лица, лазерные процедуры, филлеры, татуировки, подкожные инъекции, перманентный макияж и другие.