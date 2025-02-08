Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Главное управление дорожной полиции Азербайджана призвало участников дорожного движения к бдительности и строгому соблюдению правил безопасности в связи с непогодой на территории страны.

Как сообщили в Управлении, водителей призывают минимизировать скорость движения, соблюдать необходимую дистанцию на дорогах, убедиться в технической исправности своих автомобилей и по возможности не использовать транспорт, шины которых не соответствуют зимнему сезону.

"Поскольку в горных районах высока вероятность обледенения дорог, рекомендуется отложить поездки в регионы на автомобилях, не оснащенных по сезону и устаревших с точки зрения технической безопасности, а неопытным водителям следует воздержаться от управления автомобилем на обледенелых дорогах", - говорится в сообщении.

Дорожная полиция также призвала пешеходов быть более ответственными на дорогах, учитывая трудности, которые могут создать неблагоприятные погодные условия.