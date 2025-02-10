В поселке Гарачухур воры пытались скрыться за масками, но были задержаны - ВИДЕО

В поселке Гарачухур Сураханского района неизвестные лица в ночное время проникли в квартиру одного из местных жителей и украли 150 манатов наличными, золотые украшения на сумму 7550 манатов, 10 наручных часов и фотоаппарат.

Сотрудниками 32-го полицейского отделения Сураханского районного управления полиции в результате проведенных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении кражи – находящийся в розыске 35-летний Вугар Тапдыгзаде и 33-летний Орхан Наджафов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Эти лица, чтобы не попасть в объективы камер наблюдения, закрыли их полиэтиленовым пакетом и использовали специально подготовленные маски.

По факту проводится расследование.