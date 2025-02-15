Сколько дней Азербайджан будет отдыхать в марте?

В марте в Азербайджане 18 дней будут нерабочими.

20, 21, 22, 23, 24 марта считаются нерабочими по случаю праздника Новруз.

Таким образом, поскольку 22, 23 марта приходятся на субботу и воскресенье, 25, 26 марта также считаются нерабочими днями.

Кроме того, соответствующим постановлением Кабинета министров были переставлены места нерабочих дней.

Таким образом, рабочие дни 27 и 28 марта были сменены местами с 10 марта и 1 апреля соответственно. Тем самым 27 и 28 марта также будут нерабочими днями.

Поскольку 31 марта в нашей стране отмечается праздник Рамазан, этот день будет включен в список нерабочих дней.

Также на выходные выпадают 1-2, 8-9, 15-16, 29-30 марта.

Всего в марте будут считаться нерабочими 18 дней.