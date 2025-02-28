Цели и средства: Почему армяне спланировали и организовали сумгайытские события

Сумгайытские события – одно из многочисленных преступлений против Азербайджана – сегодня проходит 37 лет с того дня, как была учинена эта преднамеренная, целенаправленная, спланированная провокация, далеко идущей целью которой было вывести Карабах из состава Азербайджана.

Ее авторы – Армения и руководство СССР вместе с идеологами армянского шовинизма и экстремистских организаций выбрали для реализации этой цели коварный и хитроумный способ – сформировать в международном сообществе ложное мнение об азербайджанцах, создать отрицательный образ нашего народа, пробудить в мире антиазербайджанские настроения, внушив, что армяне в Азербайджане якобы «угнетены» и их права «попраны».

Тем самым, они пытались скрыть начавшиеся с конца 1980-х годов насильственные действия Армении для реализации необоснованных и незаконных территориальных претензий к Азербайджану, депортации проживавшего на территории Армении азербайджанского населения, террор против азербайджанского народа, провокации на этнической почве и применение военной силы. По большому счету, армянам нужен был предлог для того, чтобы в глазах всего мира «оправдать» развязанную против Азербайджана войну.

Доказанный факт: события, произошедшие в Сумгайыте 28 февраля 1988 года, организованные по указанию представленных в советском руководстве проармянских сил, разворачивались по совместному сценарию спецслужб Армении и СССР при непосредственном участии армянских шовинистов, и стали одной из отправных точек армяно-азербайджанского конфликта.

Ключевую роль в событиях, произошедших в Сумгайыте, сыграли диверсионные группы, совместно подготовленные спецслужбами Армении и СССР. В ходе беспорядков погибли 32 человека, в том числе 6 жителей Сумгайыта.

Сегодня к вселенскому вою по «геноциду в Османской империи» армяне присовокупили ежегодные вопли по «геноциду в Сумгайыте», «упуская» важнейшую деталь - то, что именно их соотечественники были самыми активными участниками сумгайытских событий.

Именно армянские провокаторы с криками «За мной!» и «Смерть армянам!» нападали на дома сумгайытских армян - в основном тех, кто отказывался делать взносы в общество «Крунк», созданное в Нагорно- Карабахской Автономной Области при близком участии партийного руководства Армении якобы для «изучения истории региона», а на самом деле ставящего целью организацию преступлений и терактов с целью добиться выхода автономии из состава Азербайджанской ССР.

Не все карабахские армяне поддерживали деятельность головорезов из «Крунка», были неоднократные попытки изгнать бандитов, но среди последних было много наемников с Ближнего Востока, которые запугиванием, убийствами и террором вынуждали армянское население принимать участие в их кровавых деяниях. Собственно, «Крунк» и организовал сбор денег с армянского населения Сумгайыта – ремесленников, учителей, рабочих, а также богатых цеховиков, которым, кстати, вообще рекомендовали покинуть город.

Руководство СССР прекрасно знало о формировании в Карабахе армянских террористических организаций и умышленно ничего не предпринимало для пресечения сепаратистских устремлений.

Позже выяснилось, что убитыми во время сумгайытских событий армянами в основном были те, кто не соглашался платить «дань» - так эмиссары «Крунка» жестоко мстили за отказ отдать с трудом заработанные деньги на сепаратистские устремления своих соотечественников-шовинистов.

Возбужденные по сумгайытским событиям материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что в квартиры врывались уголовники, возглавляемые местным армянином, неоднократно судимым рецидивистом Эдуардом Робертовичем Григоряном, 1959 года рождения, в общей сложности отсидевшим в тюрьмах более 9 лет.

Было выявлено, что у Эдуарда Григоряна был заранее составленный список домашних адресов жертв будущего погрома – армян, которые не перечисляли деньги в армянские тайные фонды. Список этот Григорян и его братья получили его от эмиссаров из Карабаха, с которыми поддерживали тесную связь. Эдуард Григорян лично избил, изнасиловал и убил несколько людей - на основании неопровержимых фактов было доказано, что из 26 убитых в Сумгайыте армян 6 человек приходятся именно на его долю.

Здесь стоит указать на один значимый аспект: проводившие расследование сумгайытских событий следователи, оперативники и сам руководитель следственной группы, не были азербайджанцами. Следствием руководил следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР Владимир Галкин. В процессе изучения деталей преступлений также выяснилось, что Григорян раздал своим подельникам спиртные напитки и таблетки специфического свойства. Обвиняемые признавались, что после употребления этих таблеток они чувствовали прилив сил.

Григоряна арестовали и привлекли к ответственности после того, как он был опознан пострадавшими армянскими девушками – сестрами Мариной и Кариной Меджлумян.

Впоследствии его перевели в столицу Армении, где вели дознание уже армянские следователи. Имеется видеозапись в Ереване в здании прокуратуры Армянской ССР, где сестры Меджлумян опознают Григоряна, совершившего насилие в отношении них, и где он, говоря, что тоже армянин, молит их не называть его и взять назад свои обвинения.

Но сестры Меджлумян, несмотря на оказываемое давление, наотрез отказались изменить свои показания, и впоследствии, на суде открыто бросили в лицо Григоряну: «Ты был главный».

Таким образом, все попытки армян представить эти факты как «выдумки азербайджанской пропаганды», разбиваются о неопровержимые доказательства из материалов дела.

Провокации в Сумгайыте совершали и другие армяне, которые потом пытались свалить это на азербайджанцев. К примеру, армянин Беник Григорян поджег собственную квартиру, а также квартиру своего родственника по фамилии Бабаян, свалив это на одного азербайджанца.

Впоследствии при проведении осмотра жилья этих армян стало известно, что фактически сгорели пустые квартиры. Когда члены следственной группы обратили на это внимание, Беник Григорян предложил им взятку. Однако следственная группа Генпрокуратуры СССР не дала этому факту никакой правовой оценки.

Следствие доказало также, что в первых рядах зачинщиков событий, подстрекающих подростков и различных преступных элементов, была прошедшая специальную подготовку диверсионная группа, которая возгласами и призывами наподобие: «Карабах наш!» и «Бейте армян!», направляла их в армянские квартиры…

Этот факт подтверждают показания допрошенных по делу бывших работников силовых структур Сумгайыта: Было установлено, что в городе действует диверсионная группа из 20-25 человек, которые преподносили себя «изгнанными из Кафана азербайджанцами». Об этом им сообщили и некоторые пострадавшие армяне. И хотя эти сведения и были доведены до оперативно-следственной группы Генпрокуратуры СССР, по неизвестным причинам проверка данных сведений не была организована.

Бывший секретарь партийного комитета Сумгайытского городского отделения внутренних дел Гусейнага Ханджанов в своем показании отметил, что первые столкновения были зарегистрированы 27 февраля. А 28-го числа в городе уже были убиты 12 человек. Исполнявший в то время обязанности начальника отделения внутренних дел Ханлар Джафаров попросил командированного в город для контролирования ситуации генерала Краева дать указание о вводе в Сумгайыт войсковых частей, размещенных в поселке Насосный (нынешний Гаджи Зейналабдин Тагиев), на что Краев ответил: «Не можете справиться с пятью-десятью хулиганами» и отказался помочь. По этой причине число потерь увеличилось. Лишь после этого в город были введены войсковые части, объявлен комендантский час. Большую часть солдат введенных в город частей советской армии составляли армяне. Солдаты грубо обращались с азербайджанцами, арестовывали невинных людей, применяли к ним физическое насилие. Им было приказано немедленно освобождать задержанных армян, поэтому армянские провокаторы не были задержаны.

Хотя 27 февраля прокурор города Исмет Гаибов и возбудил уголовное дело в связи с произошедшими фактами преступлений, уже через четыре дня командированная из Москвы следственная группа Генеральной прокуратуры СССР взяла уголовное дело в собственное производство и в целом отстранила сотрудников правоохранительных органов Сумгайыта и Азербайджана от оперативно-следственных мероприятий. В этих условиях заведомое, безоговорочное признание армян в качестве потерпевшей стороны облегчилось, все задержанные армяне были освобождены как лица, задержанные ошибочно.

В результате учиненных в Сумгайыте беспорядков погибли 32 человека различных национальностей, более 400 человек получили травмы, было разграблено свыше 200 квартир, разрушено более 50 объектов культуры и быта, повреждено свыше 40 автомашин. Перед судом по делу предстали 444 человека, 92 человека были приговорены к тюремному заключению, один человек приговорен к смертной казни. Это был обвиняемый в организации сумгайытских событий азербайджанец Ахмед Ахмедов, хотя, по показаниям очевидцев, было доказано, что основным организатором являлся армянин Эдуард Григорян. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы и освобожден через несколько лет.

Еще один важнейший момент - во время сумгайытских событий сотни азербайджанских семей, рискуя жизнями, спасали армянских соседей от разъяренной толпы.

Сразу после сумгайытских событий армянская сторона развернула широкую антиазербайджанскую кампанию, бросив все силы и средства на то, чтобы у мировой общественности было сформировано мнение о том, что единственным виновником этих событий являются «беспощадные и кровожадные азербайджанцы». Таким образом, армяне стремились достичь сразу нескольких целей: доказать, как отмечалось выше, что совместное проживание азербайджанцев и армян невозможно, оправдать этническую чистку и открытую агрессию против Азербайджана и в то же время наказать своих же за отказ «платить дань».

Но против фактов не пойдешь: проведенное расследование и собранные в ходе него факты показывают, что кровавые события в Сумгайыте были умело спланированы в партийных кабинетах Армении и их подельников в советском руководстве и КГБ СССР.

Сегодня в связи с сумгайытскими событиями Иреван продолжает озвучивать лживые и абсолютно беспочвенные обвинения в адрес нашей страны.

Но факты – вещь упрямая. Их приводит официальный Баку, напоминая, что претензии армянской стороны в адрес Азербайджана относительно сумгайытских событий не только полностью необоснованны, но и являются искажением и фальсификацией исторических фактов.

«Заявление МИД Армении является попыткой скрыть акты насилия, массовое изгнание азербайджанского населения, проживавшего в Армении, террор против азербайджанского народа, провокации на этнической почве, применение Арменией военной силы с конца 1980-х годов в целях реализации своих необоснованных и незаконных территориальных претензий к Азербайджану», - говорится во вчерашнем комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с заявлением МИД Армении относительно сумгайытских событий.

«Напоминаем МИД Армении, что беспорядки в Сумгайыте были частью заранее спланированной и целенаправленной провокации руководства СССР и Армении, армянских шовинистических идеологов и экстремистских организаций», - подчеркнул он.

Представитель МИД отметил, что, как известно, Генеральная прокуратура СССР возбудила по факту инцидента уголовное дело, в результате которого были установлены виновники беспорядков и их пособники, а также пострадавшие.

«Тот факт, что среди жертв инцидента было 6 азербайджанцев, доказывает, что эти беспорядки были совершены не азербайджанским населением. Хотелось бы довести до сведения МИД Армении, что виновником событий, лично убившим 6 человек и подвергшим насилию 3 женщин, был Эдуард Григорян, армянин по национальности, по поводу которого были собраны многочисленные свидетельские показания сумгайытских армян. Э. Григорян, приговоренный судом к 12 годам лишения свободы, был переведен для отбывания наказания в Армению и впоследствии освобожден.

В результате судебного процесса по сумгайытским событиям 27-29 февраля 1988 года 92 человека были признаны виновными и приговорены к лишению свободы, а один человек был приговорен к смертной казни.

Для сравнения отметим, что в конце 1980-х годов, во время насильственного выселения около 300 тысяч азербайджанцев из районов их компактного проживания в Армянской ССР, никаких мер в отношении виновных в гибели более 200 азербайджанцев принято не было.

Вместо того, чтобы утверждать, что в 2023 году против армян якобы проводилась политика «этнической чистки», армянской стороне было бы полезнее обратить внимание на преступные действия, совершенные против азербайджанцев и азербайджанского наследия не только в Армении, но и за период оккупации азербайджанских земель», - заявил Айхан Гаджизаде.

Как видно, события, произошедшие в Сумгайыте 37 лет назад, представляли собой одну из бесчисленных попыток армян извратить факты, возложив вину на азербайджанцев - в то время как сами же и были реальными организаторами и исполнителями провокаций с целью формирования в мировом сообществе ложного мнения и оправдания своих последующих военных преступлений против нашего народа.