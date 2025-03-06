​Азербайджан будет экспортировать яйца в США

Азербайджан будет экспортировать в США столовые яйца.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Азербайджанскую ассоциацию производителей и экспортеров птичьего мяса и яиц.

С августа 2024 года в США наблюдаются нехватка яиц и рост цен из-за распространения птичьего гриппа. В ответ на это американское правительство разрешило импорт яиц из других стран.​

«Одна из крупнейших птицефабрик Азербайджана - Giləzi Quşçuluq - успешно прошла сертификацию по американским стандартам и получила разрешение на экспорт яиц в США. С этого месяца компания начинает регулярные поставки», - говорится в сообщении.​

Ассоциация также отмечает, что начало экспорта в США не повлияет на внутреннее снабжение и цены на яйца в Азербайджане.

«Ежедневный спрос на столовые яйца составляет около 4-х миллионов штук, тогда как фактическое производство - около 6 миллионов. Даже с учетом небольшого экспорта внутреннее предложение остается достаточным, и на складах хранится до 100 миллионов яиц», - отмечается в сообщении.