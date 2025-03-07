​​​​​​​Первый военный атташе Армении в ЕС и 10-миллионный финансовый пакет Иревану: Политическая игра на фоне угроз

Целенаправленно игнорируя региональные реалии, Армения и Евросоюз решили встроить свое военное сотрудничество в системный формат.

Новым этапом армяно-европейского взаимодействия в этой сфере видится, в частности, учреждение должности военного атташе Армении при ее постоянном представительстве в Евросоюзе, а также возможное выделение Иревану через Европейский фонд мира дополнительных 10 млн евро на повышение обороноспособности.

Буквально вчера Кабмин Армении одобрил учреждение должности военного атташе страны при ее постоянном представительстве в Евросоюзе и Бельгии.

«Руководствуясь законом Армении "О дипломатической службе", правительство постановляет назначить военного атташе республики при представительстве Армении в Евросоюзе, <...> а также в Бельгии», - процитировал ТАСС решение армянского правительства по итогам заседания 6 марта.

Это первый военный атташе, направляемый Арменией в свое представительство в ЕС. В феврале 2024 года был учрежден военный атташе республики при НАТО.

Как говорится в обосновании проекта, решение принято в связи с активизацией сотрудничества Армении с ЕС и Бельгией в оборонной сфере. Отмечается, что «поддержка, оказываемая Армении в рамках Европейского фонда мира, начало переговоров по рамочному соглашению об участии республики в миссиях ЕС по урегулированию кризисов, а также существенное расширение компонента безопасности и обороны в новой повестке партнерства Армении с Евросоюзом создали благоприятные условия для дальнейшего развития военного сотрудничества с ЕС».

С другой стороны, на днях Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас представила Совету ЕС предложение о выделении Армении второго пакета финансовой помощи из Европейского фонда мира «для повышения обороноспособности».

Пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Педро Фонсека Мониш заявил, что Совет ЕС начнет обсуждение предложения в ближайшие недели. По его словам, данное предложение основано на предыдущих мерах поддержки. Предложение вступит в силу, если его одобрят все 27 стран-членов ЕС.

Свои первые 10 млн евро из Европейского фонда мира Армения получила в июле 2024 года. Согласно дипломатическим документам, эта помощь выделялась на то, чтобы «повысить устойчивость и способности армянских вооруженных сил к стабилизации». Столь откровенно обозначенная цель не помешала тогдашнему главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю утверждать, что средства будут направлены только лишь на «палатки для армянской армии». Несложно предположить, что и новый транш на такую же сумму - 10 млн евро - будет направлен отнюдь не на условные «дождевики и ветровки для армянских солдат».

Безусловно, подобные действия, нося откровенно односторонний и предвзятый характер, являются проявлением политики создания разделительных линий в регионе.

Как и продление так называемой «гражданской миссии» ЕС в Армении (EUMA). Евронаблюдатели патрулируют армянскую сторону границы с Азербайджаном с февраля 2023 года. В конце этого января Совет ЕС пролонгировал еще на 2 года мандат миссии Евросоюза в Армении с бюджетом в 44 млн евро. Таким образом, EUMA останется в приграничных регионах Армении до 19 февраля 2027 года. В документе говорится, что миссия состоит из более чем 200 человек, включая международный и местный персонал. Наблюдатели и эксперты миссии представляют 25 государств - членов ЕС, плюс Канаду.

Мандат своей миссии Евросоюз оставил без изменений: «содействовать сокращению числа инцидентов в приграничных и пострадавших от конфликта районах Армении, снижать уровень опасности для проживающего в этих регионах населения и тем самым способствовать нормализации армяно-азербайджанских отношений на земле».

Однако, как бы благодушно ни звучали заявленные цели EUMA, их реальный характер носит прямо противоположный характер.

В Баку неоднократно заявляли, что миссия Евросоюза на армяно-азербайджанской границе под видом мониторинга занимается сбором разведывательных данных. Этому есть неопровержимые доказательства, в частности, многочисленные фото- и видеофакты.

Видят в Азербайджане и окончательную потерю евронаблюдателями изначальных ориентиров, ее трансформацию из гражданской в военизированную, из европейской в натовскую, из краткосрочной в долгосрочную. Более того, сравнительно недавно стало известно и о планах расширить мандат еврошпионов новыми элементами, с которыми ее разведывательные функции расширятся до полноценного военного представительства, подразделения которого планируется разместить также на армяно-турецком и армяно-иранском участках границы. То есть, наряду с растяжением сроков миссии, EUMA расширяет и географию своей рассредоточенности.

Как видно, военное сотрудничество Евросоюза с Иреваном, в локомотиве которого стоит Франция, продолжает прокладывать путь к милитаризации Армении. В этом разрезе видны и попытки ЕС использовать Армению для того чтобы хотя бы как-то компенсировать свое утерянное влияние в Азербайджане и Грузии, и проникнуть на Южный Кавказ.

За этими устремлениями скрывается обеспокоенность основательным укреплением международного авторитета Азербайджана, его возрастающим политическим весом на мировой арене. Парижу и Брюсселю крайне сложно принять новые геополитические реалии, установившиеся в регионе после 44-дневной войны.

Несложно увидеть, что все это – продолжение европейского финансирования процесса вооружения Армении, учреждение должности военного атташе этой страны при ее постоянном представительстве в Брюсселе, продление шпионской миссии EUMA – звенья одной цепи.

Цепи, которой определенные силы пытаются «опутать» Южный Кавказ.

Естественно, такие попытки лишь способствуют активизации реваншистских настроений в Армении и усилению напряженности в регионе. В конечном итоге, такие шаги не способствуют установлению прочного, устойчивого мира в регионе.

Наверное, излишне говорить о том, что размещение Арменией нового вооружения в районах, близких к условной границе, превращает эти территории в легитимную цель. Не стоит забывать, что речь идет о помощи, нацеленной на укрепление военного потенциала страны, которая около 30 лет удерживала под оккупацией земли Азербайджана, и которая до сих пор не отказывается от претензий на территориальную целостность нашей страны.

Евросоюз должен понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет, и положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе.

Как и осознать то, что единственный путь к миру пролегает исключительно через разоружение Армении.