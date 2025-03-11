«Araz axar lil ilə…» Армения провоцирует экологическую катастрофу на трансграничных реках

Важнейший водный ресурс для огромного региона – река Араз превращается в еще одну яркую иллюстрацию того, насколько рискованна приоритетность политических интересов над потенциальной угрозой экологической катастрофы.

Загрязнение этой трансграничной реки со стороны Армении – серьезнейшая проблема, гораздо более пристальное внимание к которой стали уделять в Иране. Экологи в этой стране все громче призывают не допустить превращения жизненно важного водного ресурса в инструмент стратегических маневров.

Как пишет телеграм-канал Azad Iran со ссылкой на Eghtesad News, загрязнение реки Араз ядовитыми отходами, сбрасываемыми с территории Армении, неся в себе большие риски для окружающей среды, может обернуться экологической катастрофой для всего региона.

Перед сталкивающимся с водным кризисом Ираном эта проблема стоит крайне остро. «Река Араз, протекающая через Иран, Турцию, Азербайджан и Армению, является источником воды для почти 20 миллионов человек.

Однако сброс химических, промышленных и радиоактивных отходов в реку ставит под угрозу возможности ее использования в сельском хозяйстве и водоснабжении населения питьевой водой», - подчеркивает иранский ресурс.

В ближневосточном регионе, где, фигурально выражаясь, каждая капля чистой воды представляет собой критический дефицит, необходимо со всей серьезностью отнестись к потенциальным угрозам, которые несут в себе ядовитые отходы, сбрасываемые Арменией в реку Араз, предостерегают эксперты.

Причем загрязнению подвержена не только вода в реке, исследования донных отложений и флоры подтвердили, что токсичные вещества также просачиваются в окружающую среду суши. «Промышленные и горнодобывающие отходы постоянно отравляют реку. Основная часть этого загрязнения поступает из Армении и Ирана. Здесь фабрики, химические заводы и электростанции сбрасывают грязные отходы прямо в реку», - бьют тревогу иранские экологи.

С другой стороны, эта экологическая проблема чревата и последствиями на геополитическом поле, будучи способной осложнить отношения между Ираном и Арменией: «На фоне геополитических изменений в Армении и Иране жизненно важные водные ресурсы превратились из совместного ресурса в инструмент стратегических маневров. Загрязнение реки Араз – это проблема, демонстрирующая опасность приоритетности политических интересов над критическими экологическими проблемами».

Как видно, в Иране загрязнение реки Араз рассматривают как серьезную проблему, требующую безотлагательного решения, в частности, срочных мер для прекращения сброса токсичных отходов в реку и очистки загрязненных участков.

Надо отметить, что данная проблема уже давно находится в центре внимания азербайджанских ученых.

В нашей стране не раз поднимался вопрос о варварском отношении Армении к реке Араз, которая, как и река Кура, имеет огромное значение для водоснабжения Азербайджана. Составляя основную часть пресноводных ресурсов нашей страны, эти реки сильно загрязнены значительными объемами промышленных и бытовых отходов, сбрасываемых с территории Армении.

Регулярные мониторинги, проводимые специалистами Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана для изучения уровня загрязнения трансграничных рек Кура и Араз, а также их притоков, выявляли превышение предельно допустимой концентрации специфических загрязнителей. Причина - бытовые сточные воды, отходы животноводческих и промышленных предприятий, которые на территории Армении сбрасываются в водоемы без предварительной очистки.

Особенно страдают от такого отношения жители населенных пунктов, расположенных вдоль этих трансграничных рек.

В результате продолжающихся на протяжении многих лет, процессов, прибрежные и донные отложения Куры и Араза подверглись загрязнению химическими и радиоактивными отходами. По данным азербайджанских экологов, сотни тысяч тонн твердых кислотных вод, солей тяжелых металлов и других отходов горнодобывающих комплексов Армении сбрасываются в приток Араза - реку Охчучай, в воде которой в разное время содержание меди превышало норму в 25–50 раз, фенолов - в 6–15 раз.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев постоянно привлекает внимание к проблемам трансграничных рек на авторитетных международных площадках. Еще в 2016 году при обсуждении вопросов климатической и энергетической безопасностьи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности глава госудаорства заявил: «Для нас основная угроза заключается в том, что основные реки, обеспечивающие нас водой, берут свои истоки в соседних странах, и, в частности, в Армении наблюдается очень серьезное загрязнение реки Араз. А это угроза для всех нас. Несмотря на все наши обращения о прекращении загрязнения реки, Армения, к сожалению, продолжает эту политику».

В этом контексте азербайджанский лидер всегда акцентирует внимание на том, что позиция Баку основывается на международном опыте, на международных конвенциях, в том числе на Конвенции Эспо: «Там указано, что создание вблизи границ стран предприятий, которые могут считаться источником загрязнения трансграничных рек и экологической опасности, обязательно должно быть согласовано с соседними странами, и мы требуем этого от Армении. Если они хотят создать какое-то предприятие, то мы, конечно, не можем иметь к этому никакого отношения, это их внутреннее дело. Но если это предприятие находится в 500 метрах от нашей границы и там будут использоваться опасные вещества, которые потом будут сбрасываться в реки Араз и Охчу, то это уже становится нашим вопросом. Как мы можем позволить такое? Конечно, мы должны обязательно держать эти вопросы в центре внимания в рамках законов, международных конвенций и дипломатии. Сейчас в обязательном порядке необходимо учитывать трансграничные угрозы».

Как видно, сегодня данная проблема является предметом серьезной обеспокоенности также в соседнем Иране, и о ней говорят не только экологи, но и политики. В частности, вопрос загрязнения реки Араз со стороны Армении поднимался в иранском парламенте. Депутаты отмечали, что именно по этой причине наблюдается роста заболеваемости раком среди населения провинции Ардебиль, подчеркивали, что Армения нанесла огромный ущерб окружающей среде, сбросив в реку радиоактивные отходы от Мецаморской АЭС. Между тем, иранские территории вдоль реки Араз – это плодородные земли, где широко развито сельское хозяйство.

Местные фермеры используют реку Араз в качестве поливной воды. Загрязнение речной воды Армении токсичными веществами не только снижает производительность, но и, как отмечалось выше, приводит к росту тяжелых заболеваний среди населения. Аналогичная ситуация существует и в Азербайджане, где плодородные земли вдоль границы с Ираном орошаются водой из реки Араз.

Ранее сообщалось о разработке азербайджанскими учеными карты под названием «Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения», изобличающей негативное воздействие деятельности горнодобывающей промышленности Армении на экологию региона. Из карты, представленной в мае прошлого года коалицией Environmental Protection First, объединяющей НПО, вставших на борьбу с высокорискованной горнодобывающей промышленностью Армении, отчетливо видно, что Армения сосредоточила предприятия горнодобывающей промышленности, наносящие наибольший ущерб окружающей среде, в основном в приграничном с Азербайджанской Республикой Западно-Зангезурском регионе, вблизи трансграничных рек.

Глава Общественного объединения «Картографы Азербайджана» Мугабиль Байрамов в этой связи привлекает внимание к географическому расположению Армении в верхнем бассейне рек Кура и Араз, протекающих по территории Азербайджана: «Работа объектов горнодобывающей промышленности Армении в бассейнах Пембек (Дебед), Абаранчай, Зангичай, Ведичай, Арпачай, Мыгрычай, Охчучай и Базарчай, являющихся притоками рек Кура и Араз в районах верхнего и среднего течения, наносит ущерб экологии Азербайджана. Конвенция Эспо накладывает на Армению обязательство получить разрешение Азербайджанского государства на горнодобывающую деятельность на трансграничных территориях» (цитата по Азертадж). Соучредитель коалиции EPF, председатель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров напоминает, что, несмотря на неоднократные призывы, правительство Армении и иностранные компании, занимающиеся горнодобывающей деятельностью в этой стране, не представляют и скрывают документы Оценки воздействия на окружающую среду своей деятельности: «Мы требуем обнародования этих документов.

Достаточно посмотреть, как расположены предприятия на карте под названием «Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения», чтобы понять глобальный масштаб проблемы». Председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, соучредитель коалиции Environmental Protection First, заместитель председателя Общественного объединения «Специалисты в области водопользования» Амин Мамедов требует от правительства Армении открыть предприятия горнодобывающей промышленности, создающие кризис в сфере экологии и здравоохранения на Южном Кавказе, для экологического мониторинга:

«Требуем экологической справедливости для региона Южного Кавказа. Армения должна немедленно прекратить деятельность, наносящую ущерб окружающей среде, выполнить обязательства, вытекающие из международных конвенций».

Как видно, продолжающееся загрязнение реки Араз – это еще одна составляющая в продолжающейся Арменией политике экоцида, наносящего крайне негативное влияние на окружающую среду региона и угрожающую в конечном итоге обернуться экологической катастрофой. Для того чтобы предотвратить столь печальный исход, азербайджанские ученые считают необходимым постоянное проведение экологических исследований, мониторингов, в особенности, на наших освобожденных территориях, расположенных вдоль реки Араз, и где имеются обширные пахотные земли. Поскольку эти районы находятся ближе к границе с Арменией, степень загрязнения воды и почвы там, несомненно, выше и должна быть тщательно изучена, при необходимости, на определенных участках должны широко использоваться водоочистные сооружения.