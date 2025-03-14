Лицемерие Европарламента: Антиазербайджанские резолюции на фоне громких коррупционных скандалов

Европейский парламент не отказывается от провокационных инсинуаций в отношении Азербайджана, причем неустанно повторяет их на фоне непрекращающихся коррупционных скандалов, сотрясающих его собственные своды.

Речь идет о новой резолюции, предлагающую связать будущие отношения ЕС и Азербайджана «с соблюдением прав человека», и освободить «политических лидеров», над которыми в Баку продолжается суд.

Вопиющий прецедент, когда, казалось бы, серьезный европейский институт применяет подобные «эпитеты» в отношении лиц, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др. Так же, как и принципиально не замечают их многоговорящих показаний в ходе судебных процессов.

Можно сбиться со счета, говоря о случаях, когда Европарламент обращается к политике двойных стандартов и лицемерным подходам, как только речь заходит об Азербайджане.

Безнравственность такой позиции еще отчетливей проявляется в свете многочисленных коррупционных скандалов, в которых склоняются имена многих депутатов Европарламента, что в очередной раз усиливает убежденность в том, что за принятием антиазербайджанских резолюций стоят материальные ресурсы армянства.

Так, буквально в один день с голосованием по вышеуказанной резолюции, 13 марта, в связи с причастностью к коррупции в Европейском парламенте были арестованы для допроса несколько человек. Как передает Reuters со ссылкой на прокуратуру Бельгии, полиция провела 21 обыск в Брюсселе, а также во Фландрии, Валлонии и Португалии.

Имена и должности фигурантов не разглашаются, а прокуроры отказываются от дальнейших комментариев. Заявляется, что с 2021 года регулярно и «очень незаметно» происходили коррупция, подделка и использование фальшивых документов.

По словам прокуроров, это происходило «под видом коммерческого лоббирования и в разных формах, таких как вознаграждение за политические должности или чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на проезд или регулярные приглашения на футбольные матчи».

Кроме того, Euronews сообщил об обысках в офисах Huawei в Бельгии в рамках нового расследования коррупции в Европарламенте. Согласно сообщениям, китайский технологический гигант мог подкупить бывших или действующих евродепутатов в Брюсселе. До сих пор в Европарламенте не проводилось никаких обысков, пишет издание.

В материале говорится: «Бельгийская полиция провела обыски в брюссельской штаб-квартире китайской технологической компании Huawei и нескольких домах в стране в рамках нового расследования дела о коррупции. Об этом сообщает сайт расследований Follow the Money, а также две бельгийские газеты, Le Soir и Knack.

Согласно этим сообщениям, лоббисты китайского технологического гиганта давали взятки евродепутатам, чтобы повлиять на принятие решений в ЕС. Источники сообщили газетам, что в деле могут быть замешаны около 15 действующих и бывших евродепутатов. В четверг утром полиция провела обыск в 21 доме в рамках секретной операции в поисках доказательств возможных преступлений, включая взяточничество, подлог, отмывание денег и организацию преступного сообщества. По сообщениям, власти также конфисковали документы и электронные устройства».

Согласно информации, опубликованной в четверг утром, в центре расследования находится 41-летний предположительный лоббист Валерио Оттати. Он начал работать в китайской компании 6 лет назад, а до этого работал на итальянских евродепутатов, занимавшихся китайским досье в парламенте.

Если расследование коснется действующих членов Европарламента, бельгийские власти попросят парламент отказаться от иммунитета.

«Европейский парламент принимает к сведению эту информацию. Когда его просят, он всегда полностью сотрудничает с судебными органами», - заявил представитель Европарламента.

По данным Euronews, пока что в помещениях парламента не проводилось никаких обысков, а бельгийские прокуроры не направляли никаких запросов об отказе от иммунитета: «Тем не менее, новый скандал может оказаться губительным для репутации учреждения. Европейский парламент ужесточил правила этики и прозрачности после так называемого скандала с «Катаргейтом». Члены коррупционной сети, в которую были вовлечены евродепутаты, как выяснилось, в 2022 году принимали наличные и другие выгоды от стран Персидского залива в обмен на влияние на решения ЕС».

Надо напомнить, что это далеко не единичные факты коррупционных расследований, в которых замешан Европарламент, и его депутаты. Все это основательно подрывает доверие к одному из ключевых институтов Евросоюза и ставит под вопрос его способность принимать независимые решения.

В 2023 году в беспрецедентном коррупционном скандале оказалась замешана правоцентристская Европейская народная партия, занимавшая наибольшее количество мест в Европейском парламенте. К слову, эта партия объединяет некоторых наиболее видных фигур европейской политики - Урсулу фон дер Ляйен, Роберту Метсолу, Кириакоса Мицотакиса, Ульфа Кристерссона. Полиция Бельгии и Германии провела в офисах партии в Брюсселе обыски по подозрению политика Марио Фойгта в коррупции и взяточничестве.

Важно отметить, что громкие разоблачения касались в том числе депутатов, выступавших в ЕП с антиазербайджанскими и антитурецкими резолюциями. Например, вице-президента Европарламента, депутата от Греции Евы Кайли, которой в том же, 2023 году были предъявлены обвинения в получении взятки после того, как у нее была обнаружена огромная сумма наличными.

Это та самая Ева Кайли, которая давно уже известна своей расистской, исламофобской, азербайджано и тюркофобской позицией. Кайли была арестована в Брюсселе в рамках расследования дела о принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции, ее счета – заморожены. В числе задержанных вместе с ней подозреваемых был еще один бывший депутат Европарламента.

На фоне разразившегося коррупционного скандала, греческая партия социалистов исключила Еву Кайли из своих рядов, она также была отстранена от исполнения всех своих обязанностей в Европарламенте. Кроме того, Греция заморозила активы, принадлежащие ей, ее мужу и ближайшим родственникам, деятельность ее компании по недвижимости в Афинах также приостановлена. Как отмечал BBC, «детали, обнародованные бельгийской полицией, стали настоящим шоком для людей, близких к парламентским кругам. Ее собеседники признавались, что потрясены масштабом и откровенностью обвинений».

Эти и другие обвинения бросили тень на лоббистские группы в Европарламенте в целом. И можно быть уверенным в том, что если бы правоохранители провели обыск на предмет продвижения интересов армянства, то у многих евродепутатов были бы обнаружены бутылки с армянским коньяком и более ценные доказательства коррупционного лоббизма.

Поползновения таких аморальных политиков на то чтобы в чем-то обвинять и поучать Азербайджан – верх политического лицемерия.

Впрочем, число несправедливых резолюций Европарламента настолько велико, что они, не обладая силой юридического обязательства, давно уже не воспринимаются всерьез. Так что, новая антиазербайджанская резолюция Европарламента – не что иное, как еще один ненужный клочок бумаги. Таких бумаг и грязных кампаний Азербайджан видел немало. Тем, кто их организовывает и принимает, уже давно пора понять, что такие инсинуации не могут ни повлиять на твердую позицию Баку, ни поколебать его решимость идти к своим законным целям.

И если говорить о ненужности, то это же можно сказать и о самом Европарламенте, который погряз в политической предвзятости и коррупционных скандалах, подорвавших его репутацию.

Так можно ли хотя бы с минимальной долей серьезности относиться к резолюциям такой оскандалившейся структуры?

Думается, ответ более чем очевиден.