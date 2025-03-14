В Азербайджане сочли нецелесообразным предложение о сокращении срока службы в армии

Предложение о сокращении срока срочной военной службы в Азербайджане для граждан со средним образованием с 18 до 12 месяцев, а для лиц с высшим образованием – с 12 до 6 месяцев было признано нецелесообразным.

Как сообщает Report, это указано в отчете о деятельности Кабинета министров за 2024 год, который рассматривается в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, хотя данное предложение могло бы сократить государственные расходы, его реализация требует масштабных военных и политических реформ.

«Для сокращения срока службы потребовались бы изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе». На фоне сохраняющихся региональных угроз подобные изменения могут осложнить процесс комплектования армии сержантским и рядовым составом», - говорится в отчете.