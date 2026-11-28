Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Албании Байраму Бегаю по случаю национального праздника страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.



В обращении глава азербайджанского государства передал от себя лично и от имени народа Азербайджана самые искренние поздравления Байраму Бегаю и в его лице всему албанскому народу.



Ильхам Алиев отметил, что нынешний уровень дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Албанией, основанных на взаимном уважении и доверии, вызывает удовлетворение. По его словам, межгосударственные отношения динамично развиваются и приобретают сегодня новое содержание, а взаимодействие в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах служит интересам обеих стран и народов.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что совместными усилиями удастся добиться дальнейшего укрепления и углубления традиционных дружеских отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в соответствии с интересами народов двух государств.

В завершение Ильхам Алиев пожелал Байраму Бегаю крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, а дружественному народу Албании — постоянного мира и процветания.