Азербайджан и Перу 27 ноября в формате видеоконференции впервые провели консульские консультации.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД.

Азербайджанскую делегацию возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а перуанскую — директор Главного управления по делам перуанских общин за рубежом и консульским вопросам Педро Браво Карранса.

Во встрече, наряду с уполномоченными сотрудниками внешнеполитических ведомств обеих стран, приняли участие представители МВД Азербайджана, Министерства науки и образования, Министерства труда и социальной защиты населения, Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), а также сотрудники посольства Азербайджана в Мексике и дипломатического офиса в Перу.

В ходе консультаций были обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в консульской сфере, укрепление двусторонней договорно-правовой базы в этой области, в частности возможности обеспечения безвизового режима для обладателей общегражданских паспортов при взаимных поездках.

Одновременно состоялось обсуждение вопросов цифровизации консульских услуг, реализуемых в этой сфере проектов, а также была подчеркнута важность осуществления взаимного обмена опытом.

Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества между двумя странами в области внутренних дел, образования, труда и других смежных сферах.