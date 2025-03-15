В Баку арестован наезжавший на людей мотоциклист

В Баку мотоклист привлечен к ответственности за хулиганство в общественном месте.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД), инцидент произошел 12 марта около 21:00 в Хатаинском районе столицы.

Мужчина, нарушавший правила поведения в общественном месте, направлявший мотоцикл на людей, уже задержан.

Им оказался житель Масаллинского района С.Гасанов (фамилия условная) 1981 года рождения. Кроме того, экспертиза установила, что задержанный находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

На нарушителя был составлен административный протокол. Решением Хатаинского районного суда С.Гасанов арестован на 10 суток.

Источник: Oxu.Az