Незадолго до смерти у музыкального продюсера Эльмира Магеррамова были проблемы с алкоголем и долги.

Об этом в комментарии РИА Новости сообщил российский продюсер Сергей Дворцов, по словам которого Э.Магеррамов занял около пяти миллионов рублей у различных партнеров (около 104 тысяч манатов).

«Были проблемы с алкоголем, в последний год он был очень закрытым, мало с кем общался», - добавил С.Дворцов.

Отметим, что о смерти Эльмира Магеррамова стало известно ранее 23 ноября. Тело продюсера было найдено на западе Москвы под окнами жилого дома, в котором он проживал. По предварительным данным, мужчина совершил суицид или стал жертвой несчастного случая.

Эльмир Магеррамов руководил лейблами Self Made Music, Archer Music и Out of Records, в рамках которых сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, Artik & Asti, T'Killah, Alex & Rus, Dashi и другими артистами. Также он выступал в качестве музыкального менеджера и организатора концертов Ольги Бузовой и Artik & Asti.

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