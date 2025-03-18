 Скандал на «Евровидении 2025»: Мальта изменила конкурсную песню из-за цензуры – ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Скандал на «Евровидении 2025»: Мальта изменила конкурсную песню из-за цензуры – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:12 - Сегодня
Скандал на «Евровидении 2025»: Мальта изменила конкурсную песню из-за цензуры – ВИДЕО

В начале марта стало известно о том, что Европейский вещательный союз (EBU) запретил исполнение песни «Kant», с которой 23-летняя Мириана Конте победила в мальтийском национальном отборе и должна была представлять Мальту на «Евровидении-2025» в Базеле.

Причина - фонетическое сходство названия с грубым английским словом; если слово «kant» в переводе с мальтийского означает «пение» и происходит от латинского «cantus», то в английском языке оно созвучно с крайне табуированным выражением, носящим оскорбительный характер, о чем более подробно читайте здесь.

Напомним, что организаторы конкурса сочли это недопустимым и потребовали изменить название и текст песни - национальный вещатель Мальты заменил неоднозначное слово и представил для конкурса новую песню.

Теперь вместо вызвавшего скандал слова «kant», представительница Мальты будет петь в припеве «ahh...» - новая версия песни уже презентована на официальном YouTube канале конкурса «Евровидение».

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